無預警升格人夫！32歲神木隆之介宣布結婚 女方是圈外人

日媒報導神木隆之介宣布婚訊。（翻攝自oricon news）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本娛樂圈今（10）誕生喜訊，國民演員神木隆之介正式升格人夫！

神木隆之介透過經紀公司官方網站發聲明，親自向外界宣布已與一名圈外女性結婚。公告語氣一如他給人的形象般低調、誠懇，也特別強調因對方為一般人，希望媒體與外界能體諒、避免打擾私人生活。

消息一出，日網瞬間洗版，粉絲一邊驚呼「太突然了！」，一邊又紛紛送上祝福：「如果是神木，我可以！」

神木隆之介今宣布結婚，對象是圈外女性。（翻攝自IG）

32歲的神木隆之介，可說被日本觀眾「一路看著長大」的代表性人物。他1999年以童星身分踏入演藝圈，從小螢幕到大銀幕，一路累積作品與好感度。

神木2006年在電視劇《偵探學園Q》首次擔綱主演後，演藝事業正式起飛，之後更憑《聽說桐島退社了》、《爆漫王。》等作品，成為新生代實力派的代表。

不只真人演出表現亮眼，他在2016年現象級動畫電影《你的名字。》中擔任男主角配音，更讓聲音成為另一張「神木招牌」，橫跨演員與聲優兩界。近年在《哥吉拉－1.0》中的表現，也再次證明他早已從童星成功轉型為成熟演員。

多年來幾乎零負評、私生活極度低調的神木隆之介，這次直接官宣結婚，也讓不少網友笑說：「果然是神木，連結婚都走最安靜路線。」

經紀公司最後也再次呼籲，希望大家能以祝福代替打擾。

