談林宅血案當場落淚 黃暐瀚失控痛喊：沒有爸爸受得了

媒體人黃暐瀚談及《世紀血案》時情緒潰堤，激動到痛哭落淚。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕電影《世紀血案》近日因改編題材與相關言論爭議持續延燒，不只在影視圈掀起風暴，更震撼整個社會。媒體人黃暐瀚昨（9）日在直播中談及此事時情緒潰堤，當場痛批製作方，甚至激動到痛哭落淚，畫面令人鼻酸。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，原本就因敏感題材備受關注，加上殺青記者會上演員的失言，更引發外界強烈反彈，倫理與歷史尊重問題再度被推上風口浪尖。

請繼續往下閱讀...

黃暐瀚想到當年事件中雙胞胎孩童受害的悲劇，痛心：「沒有一個爸爸受得了」。（翻攝自YouTube）

黃暐瀚在直播中提到，自己身為父親，想到當年事件中雙胞胎孩童受害的悲劇，情緒瞬間失控。他哽咽表示，那些孩子與自己同年，卻在年幼時遭遇不幸，「沒有一個爸爸受得了」，說到激動處忍不住掩面落淚。

黃暐瀚坦言，這幾天他始終無法平復心情，甚至連文章都寫不下去。他痛批電影在未取得前民進黨主席林義雄家屬同意的情況下翻拍，讓他覺得非常不應該。

黃暐瀚在節目上談到血案表情凝重。（翻攝自YouTube）

直播中，他一邊拭淚一邊說：「真的沒有辦法承受，怎麼會有人想要做這種事情。」語氣中滿是沉痛與不捨，也引發不少觀眾共鳴。

最後，黃暐瀚呼籲，歷史的傷口需要被療癒，但真相更不能被篡改或捏造。他強調，若要拍攝涉及重大歷史悲劇的作品，「尊重歷史、尊重家屬」應是最基本的倫理底線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法