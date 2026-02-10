郭書瑤女神魅力無法擋 快閃直播1天破15萬瀏覽

《何百芮的地獄戀曲》完美收官，演員團圓慶功。 （彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤、姚淳耀、阿Ken、鍾瑶、孫可芳、詹懷雲、李杏、風田參演的影集《何百芮的地獄戀曲》於上週末播出大結局，為慶祝作品圓滿落幕，劇組舉辦收官直播派對，演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。原本因工作行程無法出席的阿Ken，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動，氣氛溫馨熱烈。

李可（前排左起）、郭書瑤、孫可芳、鍾瑶、姚淳耀（後排左起）、阿Ken人形立牌、詹懷雲、風田出席《何百芮的地獄戀曲》收官派對。 （彼此影業提供）

李杏（右）與阿KEN人形立牌合照。（彼此影業提供）

此次郭書瑤的快閃直播吸引上千人即時參與，且在直播後短短一天內，瀏覽次數已突破15萬次，成為完結篇當日最具熱度的直播活動之一。劇組端出「新春團圓版」海報，貼心合成當天也在現場的李杏與風田，風田笑說：「雖然很明顯是Key上去的，但真的好用心啊！」孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續；鍾瑶則說：「希望可以一路演到第十季，讓《何百芮的地獄戀曲》成為台劇最長壽的喜劇作品。」領軍跑通告的郭書瑤也在派對上表示：「這是我遇過最棒的宣傳團隊，我愛何百芮，我愛大家。」全劇組在溫暖感性的氣氛中，為這部現象級原創喜劇畫下動人句點，也讓觀眾齊聲敲碗：「第三季不要讓我們等太久！」

《何百芮的地獄戀曲》劇組端出「新春團員版」海報驚喜，風田驚呼好用心。 （彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》「新春團圓版」海報誠意滿滿 加入風田與跟李杏。 （彼此影業提供）

延續《何百芮的地獄毒白》所建立的角色魅力，《何百芮的地獄戀曲》原班人馬再聚首，劇情更深刻探討愛情本質與現代人情感焦慮。從「辣鍋小夥伴」的垃圾話到大膽寫實的喜劇場景，全面升級的劇情設計與節奏讓觀眾笑中帶淚。劇組亦在宣傳端展現空前行動力，搭配OTT平台聯動、跨界聯名活動、實體店面互動，總計超過40場宣傳通告與曝光，創下同類型台劇宣傳新紀錄。監製劉宛玲與陳郁佳表示：「這是一個所有部門同心協力的成果，演員、製作與宣傳團隊無縫搭配，讓《何百芮的地獄戀曲》被更多人看見！非常感謝！」

詹懷雲（左起）、孫可芳、姚淳耀、郭書瑤、鍾瑶、阿Ken在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。 （彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，2月13日起，可以在MyVideo、Netflix與Hami Video收看完整系列影集。

