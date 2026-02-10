自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AI惡搞周星馳還能賺錢？ 經紀人怒問：這不算侵權嗎

近期平台上大量出現以AI生成的「周星馳惡搞影片」與教學內容。（翻攝自微博）近期平台上大量出現以AI生成的「周星馳惡搞影片」與教學內容。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AI惡搞明星影片滿天飛，這次連「星爺」周星馳都被捲進來了！周星馳經紀人陳震宇近日在抖音公開多張「AI周星馳」影片截圖，直接拋出一句靈魂拷問：「這些算不算侵權？」瞬間引爆網路討論。

陳震宇點名，近期平台上大量出現以AI生成的「周星馳惡搞影片」與教學內容，標題一個比一個誇張，像是「AI周星馳槍戰教程」、「周星馳AI合影一鍵生成」、「周星馳火力太猛AI製作教學」等，乍看之下真假難辨，甚至讓不少網友誤以為是星爺本人最新作品。

周星馳經紀人陳震宇近日在抖音公開多張「AI周星馳」影片截圖。（翻攝自微博）周星馳經紀人陳震宇近日在抖音公開多張「AI周星馳」影片截圖。（翻攝自微博）

更讓人傻眼的是，部分創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現，等於「拿明星臉來賺錢」。

對此，陳震宇也在微博再度發文直球發問：「想問一下，這些屬於侵權嗎？尤其這兩天大量傳播，相信創作者應該已經營利，而某平台是不是都放任不管，提供給用戶生成並發布？」言詞間明顯將矛頭指向平台監管機制。

創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現。（翻攝自微博）創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現。（翻攝自微博）

貼文曝光後，粉絲幾乎一面倒炸鍋，紛紛留言力挺周星馳團隊，「未經本人同意與授權，當然算侵權」、「我真的在抖音刷到超多，流量都不低」、「身邊還有人一直問我是不是星爺本人拍的」。

也有粉絲火氣全開，直接建議團隊「檢舉＋提告雙管齊下」，甚至有人喊話：「不只告創作者，平台也該一起負責！」

創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現。（翻攝自微博）創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現。（翻攝自微博）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中