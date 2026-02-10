AI惡搞周星馳還能賺錢？ 經紀人怒問：這不算侵權嗎

近期平台上大量出現以AI生成的「周星馳惡搞影片」與教學內容。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AI惡搞明星影片滿天飛，這次連「星爺」周星馳都被捲進來了！周星馳經紀人陳震宇近日在抖音公開多張「AI周星馳」影片截圖，直接拋出一句靈魂拷問：「這些算不算侵權？」瞬間引爆網路討論。

陳震宇點名，近期平台上大量出現以AI生成的「周星馳惡搞影片」與教學內容，標題一個比一個誇張，像是「AI周星馳槍戰教程」、「周星馳AI合影一鍵生成」、「周星馳火力太猛AI製作教學」等，乍看之下真假難辨，甚至讓不少網友誤以為是星爺本人最新作品。



更讓人傻眼的是，部分創作者不僅拿這類影片搏流量，還疑似透過平台流量分成、廣告收益，甚至付費特效功能直接變現，等於「拿明星臉來賺錢」。

對此，陳震宇也在微博再度發文直球發問：「想問一下，這些屬於侵權嗎？尤其這兩天大量傳播，相信創作者應該已經營利，而某平台是不是都放任不管，提供給用戶生成並發布？」言詞間明顯將矛頭指向平台監管機制。



貼文曝光後，粉絲幾乎一面倒炸鍋，紛紛留言力挺周星馳團隊，「未經本人同意與授權，當然算侵權」、「我真的在抖音刷到超多，流量都不低」、「身邊還有人一直問我是不是星爺本人拍的」。

也有粉絲火氣全開，直接建議團隊「檢舉＋提告雙管齊下」，甚至有人喊話：「不只告創作者，平台也該一起負責！」



