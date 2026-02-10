不用糾結直接衝 孫燕姿8萬張門票明天全面開賣

孫燕姿年後將在香港開唱。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由寬魚國際主辦、保誠保險呈獻的孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站，將於3月13及15日在香港全新地標「啟德主場館」舉行，共計8萬張門票2月11日正式開賣。

新春過後，孫燕姿巡演首站唱進香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年。「就在日落以後」巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後唱進北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場。

演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使世界有時不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中找到力量與希望。觀眾盛讚演出「情感豐沛、誠意十足」，更譽為近年最具穿透力的華語演唱會之一。

孫燕姿年後唱進香港，該場館為目前香港最新、最大的表演場地，可容納約5萬人。自1月宣布香港場消息後即掀起熱潮，不少熟悉場館的粉絲也分享搶票攻略，指出啟德主場館占地集中，即使山頂座位視野仍佳，距離舞台感受清晰，「不用糾結位子直接衝」也成為歌迷間熱議話題。

