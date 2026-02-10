羊乳神小編爆紅後翻車？ 吳淡如開2倍薪搶人

羊乳品牌官方小編日前在Threads上意外爆紅。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕羊乳品牌官方小編日前在Threads上意外爆紅，憑藉幽默又接地氣的回覆風格，加上勤奮「海巡」與網友互動的態度，迅速圈粉無數，被大家親切稱為「羊編」，甚至一度成為社群最具代表性的品牌小編之一。

然而，人氣正旺之際，卻突然爆出「代操疑雲」，讓原本溫馨的互動瞬間變調，甚至演變成一場關於「真誠vs操作」的社群信任危機。

請繼續往下閱讀...

事件起因於某公關公司出面表示，該帳號實際上由其團隊協助操作，消息曝光後立刻引發網友震驚。不少粉絲原本以為是品牌內部員工親自回覆，如今卻開始質疑：「所以這些有趣留言，其實是公關劇本嗎？」、「我們喜歡的羊編到底存不存在？」。

藝人兼作家吳淡如公開發文喊話「歡迎羊編加入我的團隊」。（翻攝自臉書）

隨著討論延燒，「羊編究竟是公司內部職員，還是公關公司代操人設？」成為Threads上最熱話題之一。部分網友感到失望，直言自己被「真誠感」打動，如今卻像被潑了一盆冷水；也有人認為品牌本來就可能有團隊經營，外界不必過度反應，雙方意見吵得不可開交。

就在爭議持續擴大之際，藝人兼作家吳淡如也跳出來發聲，公開發文喊話「歡迎羊編加入我的團隊」，甚至直接開出高薪徵才條件：「我可以給你原來總薪水的兩倍作為起薪。」貼文一出再度掀起熱議。

吳淡如坦言，以商人的角度來看，整起事件的處理方式讓她感到相當困惑，「身為商人，過程中我有很多參不透之處。」她更強調，所謂兩倍薪水只是底薪，獎金另計，展現十足誠意。

吳淡如直言，在現代社群時代，「真誠是一種非常珍貴的資產」。（翻攝自臉書）

至於為何願意如此大手筆挖角？吳淡如直言，在現代社群時代，「真誠是一種非常珍貴的資產」。她也補充，公司目前已有多位小編與團隊成員，運作良好，並特別澄清：「沒有人要離職，大家都做得很好！」

吳淡如也不諱言，AI時代確實讓企業對人力需求改變，但她仍強調，真正打動人心的，是「有熱誠、不官腔官調的溫度」。

如今，「羊編」究竟是品牌內部真實存在的靈魂人物，還是公關團隊打造出的成功人設？仍持續引發網友熱烈討論：「所以我們喜歡的是小編，還是公關公司？」、「品牌溫度感如果是演的，還算真誠嗎？」、「代操沒錯，但別把粉絲當傻子吧？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法