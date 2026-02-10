自由電子報
娛樂 最新消息

CORTIS跨刀獻唱《山羊巔峰》 《Mention Me》被看好成下首神曲

人氣天團CORTIS為動畫電影《山羊巔峰》獻唱主題曲《Mention Me》。（翻攝自YouTube）人氣天團CORTIS為動畫電影《山羊巔峰》獻唱主題曲《Mention Me》。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／台北報導〕由《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界監製的動畫電影《山羊巔峰》，與人氣天團CORTIS夢幻合作，由他們獻唱的主題曲《Mention Me》在社群上引發熱烈討論！首度為電影獻唱的他們更將在今年NBA明星賽中場演出，成為少數在該舞台演出的亞洲團體之一。

CORTIS日前才剛來台灣參加「金唱片頒獎典禮」，影響力席捲全球，現在不僅是好萊塢電影的話題中心，更站上世界最頂尖的籃球殿堂，《Mention Me》也被看好繼《Kpop 獵魔女團》神曲《Golden》之後，成為另一首風靡全世界的Kpop神曲。

史蒂芬柯瑞跨界為動畫《山羊巔峰》監製又獻聲。（索尼影業提供）史蒂芬柯瑞跨界為動畫《山羊巔峰》監製又獻聲。（索尼影業提供）

此外，身兼監製與配音的史蒂芬柯瑞訪談中也分享到，他在電影中最想傳達給觀眾的核心精神。他表示，觀眾其實不需要對籃球有多深的了解，也能享受這部作品，「希望大家能被片中的動作場面娛樂到，但更重要的是，我們打造的世界觀、角色的移動方式，以及每一個角色在銀幕上活起來的瞬間，這些都是純粹的娛樂體驗。」

柯瑞強調，《山羊巔峰》所講述的故事，早已超越運動本身，也不只是一部關於籃球的電影，「這是一個比運動、比籃球都更宏大的故事，你不需要是球迷，也能被它打動。」《山羊巔峰》將於本週五（13日）暨賀歲檔正式在台上映。

CORTIS獻唱《山羊巔峰》主題曲《Mention Me》：

