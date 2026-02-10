自由電子報
台灣重量級球星獻聲《山羊巔峰》 狂炫球技High爆首映

呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕動畫電影《山羊巔峰》今（10）日在台盛大首映會，新北國王隊總經理毛加恩與重量級球星呂政儒、李愷諺以中文版配音身分親臨現場，為電影站台助陣，氣氛宛如一場真正的籃球賽事開打。三位人高馬大的球員一出場就拿著電影中的「咆哮球」炫技，在現場投籃和上籃展現高超球技，瞬間點燃全場熱度。

該片由《Kpop 獵魔女團》與《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界監製，毛加恩此次為禁區守護者長頸鹿「蘭尼」獻聲，該角色在英文版由史蒂芬柯瑞親自配音。他表示，透過聲音詮釋角色，是一次完全不同於球場的挑戰，「必須只用聲音去傳達角色的重量與穩定感，反而更考驗內心的節奏。」

呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）

以神準外線聞名的呂政儒，則為氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音。他笑說，角色的張力與外放情緒，與自己平時在場上的冷靜形象形成有趣反差，尤其必須放下偶包在錄音室中鬼吼鬼叫，真的與自己預期中的配音不太一樣。

「新北飆風玫瑰」李愷諺這次則在電影中一人分飾兩角，客串為獅子「李大獅」與山豬騎士「阿莫」獻聲，他笑說切換不同角色的聲線與個性相當具有挑戰性，「打籃球真的簡單多了，我還以為我第一次來錄音室會是來唱歌呢！」三人第一次在大銀幕上看到自己的作品，都表示感覺好特別，聽起來好不像自己平時的聲音。

呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）呂政儒、毛加恩、李愷諺為電影站台助陣。（記者陳奕全攝）

首映活動後半段更特別安排互動環節，三位球星化身教練，挑選電影角色組成「動物版3對3鬥牛陣容」，分享各自的戰術思維，讓電影世界觀與真實籃球策略產生有趣連結。最後，發行該片的索尼影業也特別準備電影中的衝刺隊球衣贈送給三位配音球員，背面更印上三人的名字與背號，象徵這次跨界合作的熱血意義，為活動畫下高潮句點。

《山羊巔峰》本週五（13日）暨賀歲檔在台上映。

