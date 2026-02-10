台灣阿公中國開店遇怪事 留言區直接開戰

一名在中國河南信陽開設海鮮店的台灣阿公，拍片控訴遭不公對待。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「真的看不下去了！」一名在中國河南信陽開設海鮮店的台灣阿公，近日拍片上網控訴自己在當地做生意遭遇諸多不合理對待，其中最離譜的一件事，就是被要求替附近公廁繳水電費，讓他當場傻眼。

阿公在影片中表示，這項要求是依照當地相關單位指示辦理，甚至被直接告知：「如果不繳，店裡就會被停水。」突如其來的威脅，讓他坦言心寒不已，直說自己對當地的熱情就像被一桶冷水從頭澆下。

請繼續往下閱讀...

台灣阿公在中國開店吃足苦頭。（翻攝自微博）

然而，更誇張的還在後頭。阿公透露，自己已經乖乖繳了一年半的公廁水電費，結果卻發現一件荒謬至極的事：那間公廁他本人根本不能用，因為廁所大門長期上鎖，形同虛設。阿公忍不住質疑：「如果政府有撥款，那這些錢到底去哪裡了？進了誰的口袋？我真的有冤沒地方說。」甚至無奈表示：「要我回台灣都可以，但事情不能這樣做。」

阿公透露，自己已經乖乖繳了一年半的公廁水電費，結果卻發現一件荒謬至極的事：那間公廁他本人根本不能用。（翻攝自微博）

影片曝光後迅速在網路上瘋傳，不少網友看熱鬧不嫌事大，酸言酸語狂刷一排：「繼續留在中國享受祖國的鐵拳」、「在這種地方還想講道理？」、「繼續待著體驗看看吧」、「回家吧，回到比較文明的地方」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法