網友曾嫌她假掰…如今留言告白 賈永婕親回超真實

台北101董事長賈永婕近日再度成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日再度成為話題焦點！她日前針對電影《世紀血案》引發的爭議，在社群平台發文直球表態：「我想知道林宅血案的真相」、「不要再掩蓋真相」，言論一出立刻掀起網友熱烈討論。

事後賈永婕也坦言，自己的發言確實相當直接，甚至連家人、親友都忍不住勸她：「要不要找專業公關團隊幫忙把關？」不過她仍堅持做自己，霸氣表示自己喜歡親自發文，「我手寫我口」，還幽默補上一句：「挖系自由的！」

賈永婕讓台北101變得更人性。（資料照，記者王文麟攝）

貼文曝光後，底下留言區也瞬間變成大型討論現場。有網友直言，過去一直覺得賈永婕有點「假掰」，但現在卻完全改觀，「真的很欣賞妳！」更大讚她愛台灣、願意為這片土地發聲，感謝她所做的一切。

看到網友真情告白，賈永婕也親自現身回覆，笑說：「年輕時候有偶包，現在年紀大了就放飛自我。」一句話展現她越來越真性情的一面，也讓不少人直呼「董座太可愛了！」

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）

其實自從2024年接任台北101董事長後，賈永婕的風格就相當鮮明。她主導跨年煙火、點燈活動，還邀請國際攀岩名將艾力克斯．霍諾德（Alexander J. Honnold）登頂台北101，話題不斷，但也因此引發兩極評價。

此外，她上任後也多次透過101點燈傳遞溫暖，包括花蓮風災、經典賽等重要時刻，都能看到台北101用燈光陪伴台灣人一起加油打氣，讓不少民眾感動直呼：「101好像真的活起來了！」

談到為何不需要小編或公關團隊包裝？賈永婕直言：「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。不真實、不誠實的領導者更可怕吧。」再度掀起網友熱議。

