自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網友曾嫌她假掰…如今留言告白 賈永婕親回超真實

台北101董事長賈永婕近日再度成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）台北101董事長賈永婕近日再度成為話題焦點。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台北101董事長賈永婕近日再度成為話題焦點！她日前針對電影《世紀血案》引發的爭議，在社群平台發文直球表態：「我想知道林宅血案的真相」、「不要再掩蓋真相」，言論一出立刻掀起網友熱烈討論。

事後賈永婕也坦言，自己的發言確實相當直接，甚至連家人、親友都忍不住勸她：「要不要找專業公關團隊幫忙把關？」不過她仍堅持做自己，霸氣表示自己喜歡親自發文，「我手寫我口」，還幽默補上一句：「挖系自由的！」

賈永婕讓台北101變得更人性。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕讓台北101變得更人性。（資料照，記者王文麟攝）

貼文曝光後，底下留言區也瞬間變成大型討論現場。有網友直言，過去一直覺得賈永婕有點「假掰」，但現在卻完全改觀，「真的很欣賞妳！」更大讚她愛台灣、願意為這片土地發聲，感謝她所做的一切。

看到網友真情告白，賈永婕也親自現身回覆，笑說：「年輕時候有偶包，現在年紀大了就放飛自我。」一句話展現她越來越真性情的一面，也讓不少人直呼「董座太可愛了！」

美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）美國傳奇攀岩家霍諾德（左）與台北101董事長賈永婕。（擷取自臉書）

其實自從2024年接任台北101董事長後，賈永婕的風格就相當鮮明。她主導跨年煙火、點燈活動，還邀請國際攀岩名將艾力克斯．霍諾德（Alexander J. Honnold）登頂台北101，話題不斷，但也因此引發兩極評價。

此外，她上任後也多次透過101點燈傳遞溫暖，包括花蓮風災、經典賽等重要時刻，都能看到台北101用燈光陪伴台灣人一起加油打氣，讓不少民眾感動直呼：「101好像真的活起來了！」

談到為何不需要小編或公關團隊包裝？賈永婕直言：「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。不真實、不誠實的領導者更可怕吧。」再度掀起網友熱議。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中