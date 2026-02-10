自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

9m88跨刀《雙囍》主題曲 溫柔嗓音接住成長遺憾

《雙囍》電影主題曲由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。（水花電影提供）《雙囍》電影主題曲由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。（水花電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬導演許承傑執導賀歲新作《雙囍》今（10）日公開電影主題曲《輕輕放下》，由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。對於這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88直言非常特別：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種旁觀者的共感，讓這次的創作經驗格外深刻。」

9m88此次不僅在《雙囍》片中演出，更特地為電影量身打造主題曲。談及創作動機，她表示，《輕輕放下》是為了回應人生中那些沉重且困難的課題：「在《雙囍》這部電影裡，可以明顯看到主角庭生（劉冠廷 飾）與自己童年的對話，以及他與父母之間各自的糾結。這些情緒都不是那麼容易被解決或說出口的。」

9m88（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷的好友。（水花電影提供）9m88（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷的好友。（水花電影提供）

她感性地說，創作這首歌最想傳遞的是一種「溫柔的訊息」。當面對困難的人生課題時，不一定要急著跨過去，而是練習用更溫柔的方式去關照，「讓那些情緒有機會被理解、被安放，然後被輕輕地放下。希望聽到這首歌的人，在需要喘息的時刻，能感覺到自己是被接住的。」

在《雙囍》中，9m88飾演協助新人完成儀式的婚禮顧問小芮。她形容這個角色某種程度上是個「旁觀者」，站在一旁體會新人的混亂與複雜心情，並陪伴他們完成重要儀式。這種獨特的生命體驗，也成為她創作的主軸。

9m88形容在《雙囍》中飾演的婚顧算是某種程度上的「旁觀者」。（水花電影提供）9m88形容在《雙囍》中飾演的婚顧算是某種程度上的「旁觀者」。（水花電影提供）

9m88特別在歌詞中設計了視角轉換的巧思：「歌曲一開始使用『你』，代表長大後的庭生回望童年的自己；到了副歌轉成『我』，象徵小時候與長大後的自我，在經過時間淬鍊後達成整合。他學會放下對父母的成見與無法釋懷的回憶，理解經歷過的事情終將過去，並能牽著深愛的人一起往前走。」

《雙囍》將於2月17日大年初一正式上映，《輕輕放下》全曲將於2月12日正式於各大數位平台全線上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中