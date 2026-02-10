9m88跨刀《雙囍》主題曲 溫柔嗓音接住成長遺憾

《雙囍》電影主題曲由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。（水花電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬導演許承傑執導賀歲新作《雙囍》今（10）日公開電影主題曲《輕輕放下》，由主演之一的9m88親自擔綱詞曲創作與演唱。對於這次結合演員、創作者與歌手三種身分的經驗，9m88直言非常特別：「這是一個很好的機會，藉由演員的眼睛去觀察，再透過歌手的腦袋與聲音去表達感受。這種旁觀者的共感，讓這次的創作經驗格外深刻。」

9m88此次不僅在《雙囍》片中演出，更特地為電影量身打造主題曲。談及創作動機，她表示，《輕輕放下》是為了回應人生中那些沉重且困難的課題：「在《雙囍》這部電影裡，可以明顯看到主角庭生（劉冠廷 飾）與自己童年的對話，以及他與父母之間各自的糾結。這些情緒都不是那麼容易被解決或說出口的。」

9m88（左）在《雙囍》中飾演劉冠廷的好友。（水花電影提供）

她感性地說，創作這首歌最想傳遞的是一種「溫柔的訊息」。當面對困難的人生課題時，不一定要急著跨過去，而是練習用更溫柔的方式去關照，「讓那些情緒有機會被理解、被安放，然後被輕輕地放下。希望聽到這首歌的人，在需要喘息的時刻，能感覺到自己是被接住的。」

在《雙囍》中，9m88飾演協助新人完成儀式的婚禮顧問小芮。她形容這個角色某種程度上是個「旁觀者」，站在一旁體會新人的混亂與複雜心情，並陪伴他們完成重要儀式。這種獨特的生命體驗，也成為她創作的主軸。

9m88形容在《雙囍》中飾演的婚顧算是某種程度上的「旁觀者」。（水花電影提供）

9m88特別在歌詞中設計了視角轉換的巧思：「歌曲一開始使用『你』，代表長大後的庭生回望童年的自己；到了副歌轉成『我』，象徵小時候與長大後的自我，在經過時間淬鍊後達成整合。他學會放下對父母的成見與無法釋懷的回憶，理解經歷過的事情終將過去，並能牽著深愛的人一起往前走。」

《雙囍》將於2月17日大年初一正式上映，《輕輕放下》全曲將於2月12日正式於各大數位平台全線上架。

