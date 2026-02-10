不是朴娜勑就結束？注射阿姨再放話 全炫茂被點名捲風波

知名主持人全炫茂，竟意外被捲入朴娜勑「非法醫療風波」，瞬間成為媒體焦點。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國綜藝圈最近又炸出新八卦！知名主持人全炫茂竟意外被捲入朴娜勑「非法醫療風波」，瞬間成為媒體焦點。起因竟是一名在事件中被外界稱為「注射阿姨」的關鍵人物，突然在社群平台發文，疑似暗指全炫茂也曾牽涉其中，火藥味十足。

這位「注射阿姨」涉嫌對多名藝人施行無照醫療，目前正遭警方調查，涉案對象傳出包括綜藝咖朴娜勑、SHINee成員KEY，甚至還有知名網紅「挑食的新姐」，名單一曝光就讓網友炸鍋。

請繼續往下閱讀...

沒想到風波還沒平息，昨（9）日她又突然在限時動態丟下一句耐人尋味的狠話：「9小時的審訊已經結束。現在輪到你們了，特別是某個人。」短短一句話，瞬間引爆外界猜測。

注射阿姨貼出發音與「全（전）」、「茂（무）」相同的食物照片，再搭配全炫茂所參與的MBC人氣節目《我獨自生活》官方LOGO。（翻攝自IG）

更誇張的是，她隨後還貼出發音與「全（전）」與「茂（무）」相同的食物照片，再搭配全炫茂所參與的MBC人氣節目《我獨自生活》官方LOGO，幾乎是「指名道姓式」挑釁，讓網友直呼：「這根本就是在點名全炫茂吧？」

其實，全炫茂去年底就曾因《我獨自生活》中出現「在車內接受點滴」的片段，引發過不小爭議，當時就有不少人質疑治療過程是否合乎規範？如今再被「注射阿姨」公開嗆聲，話題立刻再次延燒。

面對外界質疑聲浪，全炫茂所屬經紀公司SM C&C也火速發聲，強調全炫茂所有醫療行為皆是在醫院內，由專業醫護人員執行，並否認曾接受任何非正式治療或私下召喚醫護人員。

全炫茂去年底在《我獨自生活》中出現「在車內接受點滴」。（翻攝自X）

為了自清，經紀公司甚至公開完整診療與處方紀錄，指出全炫茂當時領取的處方藥，是用於治療「性功能障礙」，試圖徹底澄清外界誤會。

而另一方面，「注射阿姨」目前已悄悄刪除相關貼文，甚至清空社群追蹤名單，行徑更加讓人霧裡看花，也讓網友忍不住猜測：「是不是還有後續大爆料？」

這場風波究竟會不會再牽扯出更多演藝圈內幕，外界都在等著看下一步發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法