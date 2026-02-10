八點檔男星開Uber三年轉職賣房「不容易」 現身曝人生最新計畫

黃少谷婚後育有兩子，依舊保持多重身份。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳、胡鴻達、張家瑋、羅平、黃少谷、郭雅茹、廖伯斯今（10日）出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華」記者會，「強辯樂團」出身的黃少谷，現是房仲界的新鮮人，他分享：「明星賣房沒有想像中容易，但我會更努力。」

黃少谷婚後育有兩子，依舊保持多重身份，曾兼職Uber接客3年，也跨足戲劇演出，現在全心轉職當房仲。他透露，想拾回之前放下的音樂，計畫4月要到中國開個人演唱會，坦言會擔心票房，「希望有點成績，好說服團員，讓大家更有信心，上一次強辯合體是10年前」，他也希望《終極三國》的演員「脩」陳德修、汪東城、曾沛慈等人再聚首，開演唱會兼做公益。

張家瑋忙著提升自己。（記者胡舜翔攝）

「真人娜美」張家瑋則忙著提升自己，前年底飛菲律賓進修英文，談起感情時，她坦言：「大家都很忙，聊一下就沒了，我保持開放心態，也不執著傳統觀念。」她不接受遠距離戀愛，更希望另一半能陪伴在身邊。談起閨密夏宇禾被拍到醉後與富三代人夫摟抱親吻，她表示有私下傳訊關心「妳還好嗎？不用回我，我在，有需要可以找我」，結果隔了一天對方回：「還好，一切OK。」是否勸夏宇禾少喝酒？她尷尬說：「我相信她是成熟的大人。」

羅平因7歲女兒Lottie在德國唸書，趁過年回台灣。（記者胡舜翔攝）

台印混血的羅平，則因7歲女兒Lottie在德國唸書，趁過年回台灣。他分享帶女兒出國見識世界的心情，也透露想蓋慈善學校，讓更多小孩有機會上課。至於有無計畫生第二胎？羅平坦言有想法，笑說：「有機會可以，帶小朋友很累，生小孩不用計畫。」胡鴻達說：「我也覺得不用計畫，小孩會帶財。」已是2寶爸的黃少谷打趣說：「勸你計畫一下，我生兩個兒子就受不了，趕快結紮。」

