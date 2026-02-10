自由電子報
娛樂 最新消息

費玉清退出演藝圈人間蒸發 打麻將拖累江蕙內幕曝光

胡瓜與余天分享以前在秀場與費玉清打牌的趣味往事。（記者陳奕全攝）胡瓜與余天分享以前在秀場與費玉清打牌的趣味往事。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日將榮耀回歸臺北流行音樂中心。胡瓜今天與余天、余祥銓父子合體彩排，被問到何不找「封麥」的費玉清跨刀？對此，余天透露費玉清已經換了電話，苦嘆就連打給張菲也沒用。

胡瓜與余天分享以前在秀場與費玉清打牌的趣味往事，費玉清被爆料打牌有「怪癖」，節儉的他打麻將走插花路線，但有次在後台玩十三張，結果輸了幾千塊，事後卻搞消失，余天虧說：「第三天就跑掉了，因為太傷心。」

胡瓜透露，以前到余天家裡打麻將，費玉清都是負責找牌咖。（記者陳奕全攝）胡瓜透露，以前到余天家裡打麻將，費玉清都是負責找牌咖。（記者陳奕全攝）

胡瓜也透露，以前到余天家裡打麻將，費玉清都是負責找牌咖，無奈怎麼找都是說「三缺一」，到場後發現人還是不夠，而費玉清打牌喜歡插花，有時候玩一下江蕙的，玩輸了就找余天插花，結果最後四家沒輸贏，就費玉清輸最多，打到天亮還不放人。

而費玉清封麥多年，近年來行蹤成謎，余天表示幾乎聯絡不上費玉清，就算打給張菲也沒用。胡瓜也稱費玉清退出演藝圈後十分神祕，「我們以前感情都很好，但現在真的找不到人，他有他自己的生活」，低調不願多打擾好友。

