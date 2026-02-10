又是「一人公司」？全鐘瑞法人遲登記遭點名火速回應

女星全鐘瑞2022年6月成立的個人法人公司「Summer股份有限公司」，被爆直到近日才完成「大眾文化藝術企劃業」相關登記。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星全鐘瑞近日捲入爭議風波。她於2022年6月成立的個人法人公司「Summer股份有限公司」，被爆直到近日才完成「大眾文化藝術企劃業」相關登記，屬於延遲登記案例，引發外界高度關注。由於時間點正好與近期韓國演藝圈「一人企劃公司逃漏稅爭議」延燒重疊，事件曝光後，立刻在網路上掀起討論。

全鐘瑞成立的Summer股份有限公司，由她本人擔任代表，男友、知名導演李忠賢則掛名公司內部董事。不過該公司自成立以來，遲遲未完成大眾文化藝術企劃業登記，直到延宕長達3年8個月後才補辦完成，也讓外界對於「為何延遲登記」產生諸多疑問。

請繼續往下閱讀...

全鐘瑞成立的Summer股份有限公司，由她本人擔任代表，男友、知名導演李忠賢則掛名公司內部董事。（翻攝自IG）

根據公開登記資料顯示，Summer的營業目的涵蓋多項與演藝產業相關的業務內容，包括電影與戲劇內容的製作、開發、發行與代理，以及演員娛樂與經紀管理、電影及廣播設備與製作設施租賃、內容企劃與銷售等，引發是否實際涉及經紀業務的討論。

依據韓國《大眾文化藝術產業發展法》規定，若法人或兩人以上的個人事業體從事經紀管理業，依法必須登記為大眾文化藝術企劃業，否則最重可處2年以下有期徒刑，或2千萬韓元（約新台幣50萬元）以下罰金，因此相關爭議迅速升溫。

全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARK緊急出面說明，強調Summer並非經紀公司。（翻攝自IG）

對此，全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARK緊急出面說明，強調Summer並非經紀公司，而是以內容企劃、開發與製作為主要目的所設立的法人。公司解釋，法人設立初期在填寫營業項目時，採用概括性登記方式，因此包含經紀相關內容，但實際上並未計畫經營演員經紀管理業，才未意識到需要另行辦理相關登記，直到近期「未登記」議題引發討論後，才重新檢視並補辦程序。

全鐘瑞成立的Summer與外界所討論的「一人企劃公司節稅爭議」並非相同案例。（翻攝自IG）

ANDMARK也進一步劃清界線，直言Summer與外界所討論的「一人企劃公司節稅爭議」並非相同案例。公司強調，全鐘瑞與ANDMARK簽訂專屬合約後，所有因演藝活動產生的收入，皆直接結算並支付給演員本人，並未透過其他法人進行分流或節稅操作。

儘管爭議延燒，全鐘瑞近期演藝活動仍照常進行。她主演的電影《Project Y》已於今年1月上映，片中飾演以高超駕駛技術維生的角色「都慶」。目前「Summer延遲登記」事件，並未影響作品宣傳與她的演藝行程，但相關討論仍持續在網路上發酵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法