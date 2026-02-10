自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

又是「一人公司」？全鐘瑞法人遲登記遭點名火速回應

女星全鐘瑞2022年6月成立的個人法人公司「Summer股份有限公司」，被爆直到近日才完成「大眾文化藝術企劃業」相關登記。（翻攝自IG）女星全鐘瑞2022年6月成立的個人法人公司「Summer股份有限公司」，被爆直到近日才完成「大眾文化藝術企劃業」相關登記。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星全鐘瑞近日捲入爭議風波。她於2022年6月成立的個人法人公司「Summer股份有限公司」，被爆直到近日才完成「大眾文化藝術企劃業」相關登記，屬於延遲登記案例，引發外界高度關注。由於時間點正好與近期韓國演藝圈「一人企劃公司逃漏稅爭議」延燒重疊，事件曝光後，立刻在網路上掀起討論。

全鐘瑞成立的Summer股份有限公司，由她本人擔任代表，男友、知名導演李忠賢則掛名公司內部董事。不過該公司自成立以來，遲遲未完成大眾文化藝術企劃業登記，直到延宕長達3年8個月後才補辦完成，也讓外界對於「為何延遲登記」產生諸多疑問。

全鐘瑞成立的Summer股份有限公司，由她本人擔任代表，男友、知名導演李忠賢則掛名公司內部董事。（翻攝自IG）全鐘瑞成立的Summer股份有限公司，由她本人擔任代表，男友、知名導演李忠賢則掛名公司內部董事。（翻攝自IG）

根據公開登記資料顯示，Summer的營業目的涵蓋多項與演藝產業相關的業務內容，包括電影與戲劇內容的製作、開發、發行與代理，以及演員娛樂與經紀管理、電影及廣播設備與製作設施租賃、內容企劃與銷售等，引發是否實際涉及經紀業務的討論。

依據韓國《大眾文化藝術產業發展法》規定，若法人或兩人以上的個人事業體從事經紀管理業，依法必須登記為大眾文化藝術企劃業，否則最重可處2年以下有期徒刑，或2千萬韓元（約新台幣50萬元）以下罰金，因此相關爭議迅速升溫。

全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARK緊急出面說明，強調Summer並非經紀公司。（翻攝自IG）全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARK緊急出面說明，強調Summer並非經紀公司。（翻攝自IG）

對此，全鐘瑞所屬經紀公司ANDMARK緊急出面說明，強調Summer並非經紀公司，而是以內容企劃、開發與製作為主要目的所設立的法人。公司解釋，法人設立初期在填寫營業項目時，採用概括性登記方式，因此包含經紀相關內容，但實際上並未計畫經營演員經紀管理業，才未意識到需要另行辦理相關登記，直到近期「未登記」議題引發討論後，才重新檢視並補辦程序。

全鐘瑞成立的Summer與外界所討論的「一人企劃公司節稅爭議」並非相同案例。（翻攝自IG）全鐘瑞成立的Summer與外界所討論的「一人企劃公司節稅爭議」並非相同案例。（翻攝自IG）

ANDMARK也進一步劃清界線，直言Summer與外界所討論的「一人企劃公司節稅爭議」並非相同案例。公司強調，全鐘瑞與ANDMARK簽訂專屬合約後，所有因演藝活動產生的收入，皆直接結算並支付給演員本人，並未透過其他法人進行分流或節稅操作。

儘管爭議延燒，全鐘瑞近期演藝活動仍照常進行。她主演的電影《Project Y》已於今年1月上映，片中飾演以高超駕駛技術維生的角色「都慶」。目前「Summer延遲登記」事件，並未影響作品宣傳與她的演藝行程，但相關討論仍持續在網路上發酵。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中