娛樂 最新消息

錢人豪曝斷聯《世紀血案》製片20年 批「創作不應該建立在別的家庭的痛苦上」

由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人一同出席。（記者胡舜翔攝）由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人一同出席。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕由錢人豪執導的全新影視計畫《隧道大逃殺》今（10）日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人一同出席。近日電影《世紀血案》議題延燒，錢人豪約20年前曾與該片製片郭木盛合作電影《鈕扣人》，不諱言「我不太喜歡這個人」，並強調「創作不應該建立在別的家庭的痛苦上」。

《隧道大逃殺》榮獲文化部影視局虛擬拍攝補助，結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，運用虛擬攝影棚取代傳統高風險特效，包含撞車等場面皆由演員在現場實拍完成，營造高度身歷其境的視覺效果。錢人豪透露，僅約5分鐘的前導片就拍攝一天半，製作費約400萬元，未來長片希望能控制在8,000萬預算內，「其實受限尺度，不然我拍得比較血腥暴力。」

九孔在現場不改幽默本色，笑說「錢花完了？那我的片酬呢？我很貴的！」更自嘲錢人豪本來考慮是找任賢齊演出。錢人豪則回應九孔是多年好友，這個故事其實很早就聊過，他也笑稱拍攝最困難的角色不是狗，而是飾演盲人的九孔，「他是黑暗中的大BOSS，比狗還難拍。」

導演錢人豪提到《世紀血案》製片郭木盛時不願多談。（記者胡舜翔攝）導演錢人豪提到《世紀血案》製片郭木盛時不願多談。（記者胡舜翔攝）

由於錢人豪提到《世紀血案》製片郭木盛時不願多談，被問到當年是否曾發生什麼事？他說理念不同，多年來已沒有和郭木盛聯絡，「20年前有合作，我不太喜歡這個人，後來就沒有合作了。」他說對方和自己都是父親，但創作不應該建立在別的家庭的痛苦上，「道不同不相為謀」。

此外，《隧道大逃殺》規劃同步開發電影長片與10集影集形式，並評估直屏劇等多元版本。錢人豪表示，國內外已有不少成功案例，希望透過不同平台拓展作品生命週期，並持續進行海內外資金募集，盼將這部結合極限生存題材與新科技的作品推向國際市場。

