娛樂 歐美

童星光環難敵病痛？ 33歲男星驚傳離世

因出演電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）而走紅的美國童星布雷克．蓋瑞特（Blake Garrett）。（翻攝自X）因出演電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）而走紅的美國童星布雷克．蓋瑞特（Blake Garrett）。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因出演電影《如何吃炸毛蟲》（How to Eat Fried Worms）而走紅的美國童星布雷克．蓋瑞特（Blake Garrett），近日驚傳辭世，享年33歲，消息一出震驚影迷。

布雷克日前因出現劇烈疼痛，緊急前往奧克拉荷馬州的醫院掛急診。（翻攝自X）布雷克日前因出現劇烈疼痛，緊急前往奧克拉荷馬州的醫院掛急診。（翻攝自X）

根據外媒報導，布雷克日前因出現劇烈疼痛，緊急前往奧克拉荷馬州的醫院掛急診，隨後被診斷出罹患帶狀疱疹。其母親卡蘿．蓋瑞特（Carol Garrett）透露，布雷克疑似難以忍受病毒感染所帶來的劇烈疼痛，曾自行服用藥物止痛。警方目前已介入調查，不排除這起憾事可能是一場悲劇性的意外，實際死因仍需等待法醫相驗結果出爐。

布雷克自幼踏入演藝圈，是備受矚目的童星之一。（翻攝自X）布雷克自幼踏入演藝圈，是備受矚目的童星之一。（翻攝自X）

布雷克自幼踏入演藝圈，是備受矚目的童星之一。他曾在德州參與多部舞台演出，包括《Aladdin and His Magical Lamp》、《Peanuts: A Charlie Brown Tribute》等作品。10歲時更加入大型舞台巡演《Barney’s Colorful World International Tour》，隨團巡演國際，累積豐富的表演經驗。

2006年，布雷克演出電影《如何吃炸毛蟲》，在片中飾演「Plug」一角。（美聯社）2006年，布雷克演出電影《如何吃炸毛蟲》，在片中飾演「Plug」一角。（美聯社）

2006年，布雷克演出電影《如何吃炸毛蟲》，在片中飾演「Plug」一角，該角色也成為他演藝生涯中最廣為人知的代表作，並憑藉該片獲得「青年藝術家獎」（Young Artist Award）最佳年輕團體演出獎肯定。

卡蘿曾透露，布雷克（左）狀態相當穩定。（翻攝自X）卡蘿曾透露，布雷克（左）狀態相當穩定。（翻攝自X）

近3年來，布雷克定居於奧克拉荷馬州塔爾薩，在成功戒除酒癮後，生活逐漸步上正軌。卡蘿曾透露，兒子當時「其實過著很好的生活」，狀態相當穩定。如今卻傳出噩耗，讓家屬與親友皆難以接受，悲痛萬分。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

