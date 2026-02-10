自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ藝聲自律到不像人 晨間儀式曝光變「行走保健說明書」

Super Junior成員藝聲接下「理科太太」保健品牌代言。（記者潘少棠攝）Super Junior成員藝聲接下「理科太太」保健品牌代言。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「SJ」Super Junior成員藝聲接下「理科太太」保健品牌代言，今（10）出席記者會，笑稱比起正餐，更準時進食的是各種維他命，堪稱行走的保健食品說明書。

藝聲被封「維他命狂人」，誇張表示「比起吃飯，我吃更多的是維他命」，坦言為了維持體力與舞台狀態，飲食控管早已成為日常，「我真的不太會說謊，春天要發新專輯，從一月就開始管理飲食。」

藝聲表示晚上盡量都不吃東西。（記者潘少棠攝）藝聲表示晚上盡量都不吃東西。（記者潘少棠攝）

問到每天必做的保養流程？藝聲丟出驚人答案，表示晚上盡量都不吃東西，頂多喝果昔，聽到一旁的理科太太也忍不住點頭；藝聲補充：「我幾乎沒有喝酒，晚上也不刻意攝取辣的、鹹的」，告訴自己要努力實踐，才會更加成功。

被問會不會把保養秘方分享給團員？藝聲相當老實說：「大家各有喜好，但好的東西一定會分享，他們也都有乖乖吃。」只是他也不忘補刀：「飲食控管這塊，我跟其他成員真的不太一樣。」

藝聲唯一破戒是咖啡。（記者潘少棠攝）藝聲唯一破戒是咖啡。（記者潘少棠攝）

藝聲唯一破戒是咖啡：「我真的超愛咖啡，但現在會更小心。」另外他分享「晨間儀式」同樣讓媒體驚呼太自律，包括起床先鹽水漱口，接著立刻補充維他命，再視狀況搭配保健品，連「空腹喝咖啡會影響B群吸收」都能侃侃而談，被主持人瑪麗笑封根本是「保健食品教授」。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中