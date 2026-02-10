SJ藝聲自律到不像人 晨間儀式曝光變「行走保健說明書」

Super Junior成員藝聲接下「理科太太」保健品牌代言。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓團「SJ」Super Junior成員藝聲接下「理科太太」保健品牌代言，今（10）出席記者會，笑稱比起正餐，更準時進食的是各種維他命，堪稱行走的保健食品說明書。

藝聲被封「維他命狂人」，誇張表示「比起吃飯，我吃更多的是維他命」，坦言為了維持體力與舞台狀態，飲食控管早已成為日常，「我真的不太會說謊，春天要發新專輯，從一月就開始管理飲食。」

藝聲表示晚上盡量都不吃東西。（記者潘少棠攝）

問到每天必做的保養流程？藝聲丟出驚人答案，表示晚上盡量都不吃東西，頂多喝果昔，聽到一旁的理科太太也忍不住點頭；藝聲補充：「我幾乎沒有喝酒，晚上也不刻意攝取辣的、鹹的」，告訴自己要努力實踐，才會更加成功。

被問會不會把保養秘方分享給團員？藝聲相當老實說：「大家各有喜好，但好的東西一定會分享，他們也都有乖乖吃。」只是他也不忘補刀：「飲食控管這塊，我跟其他成員真的不太一樣。」

藝聲唯一破戒是咖啡。（記者潘少棠攝）

藝聲唯一破戒是咖啡：「我真的超愛咖啡，但現在會更小心。」另外他分享「晨間儀式」同樣讓媒體驚呼太自律，包括起床先鹽水漱口，接著立刻補充維他命，再視狀況搭配保健品，連「空腹喝咖啡會影響B群吸收」都能侃侃而談，被主持人瑪麗笑封根本是「保健食品教授」。

