曾和《世紀血案》團隊合作 王自強《幻術》演319嫌犯「就是標準的改編電影」

王自強今天出席《隧道大逃殺》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《世紀血案》因拍攝爭議引發外界討論，曾參與同製作團隊前作《幻術》的演員王自強，今天出席《隧道大逃殺》記者會時分享自身經驗與看法。他透露自己並未參與《世紀血案》，但當初拍攝《幻術》時相當公開，「如果不講題材，就商業電影來看拍得還不錯。」

王自強回憶，《幻術》裡面提到的東西，跟我們目前所知道的事情其實差不了多少，認為多數電影在改編真實事件時，難免會因戲劇張力進行調整或放大，但《幻術》並未明確指認兇手，「看完之後捫心自問，就是把每個人所知道的事情編成一部電影。」

他指出，《幻術》本質上是一部標準的改編電影，特別的是角色名稱並未刻意避開，皆為真實人物。他所飾演的陳義雄，正是事件中在漁港邊被帶走、遭懷疑涉及槍擊案，隨後返家接受調查，卻又離奇溺斃於漁港的關鍵人物。王自強直言，這樣的故事本身就充滿灰色地帶與陰謀論，而電影也沒有給出明確答案，「我覺得《幻術》就是拿一個真實事件去改編成商業電影，生活中太多了。」

談及《世紀血案》，王自強表示事前完全不知情，直到事後才發現竟是與《幻術》「同一個出資者、同一個製片」。他也對比指出，《幻術》當年拍攝過程相當高調，不僅在台中封街拍攝總統車隊，拍攝消息早在開拍前就已流出，與此次引發爭議的狀況截然不同。

至於外界關注的資金背景，王自強則直言，這往往不是演員能掌握的範圍，「資金部分，演員不會知道，大家會去猜測背景，什麼藍的、綠的、紅的資金，這個沒有答案。」他也苦笑表示，演員反而是整個產業鏈中，最不可能知道資金來源的一群人。

