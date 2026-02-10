《豆腐媽媽》替身墜樓送ICU 劇組曝現況...王瞳點名林口拍戲危機

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》日前傳出工傷意外，一名替身演員拍攝時不慎從高處墜落、一度送進ICU，消息曝光後震驚外界。在劇中飾演房仲主管的胡鴻達今（10日）與王瞳、張家瑋、郭雅茹、羅平、黃少谷、廖伯斯出席板橋慈惠宮「民藝大街嘉年華活動」記者會，被問到劇組發生意外狀況，胡鴻達表示，「我不在現場，希望大家都平安健康，不要發生任何意外事件，也希望這件事圓滿解決」。

板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會。（記者胡舜翔攝）

胡鴻達透露，意外發生時並不是他在場拍攝的戲分，最近劇組正全力趕拍過年存檔，棚內甚至同時開到兩組拍攝。他直言，現在戲量以情感戲為主，演員得花很大力氣投入，「在過程之中，沒辦法快速的產生作品，目前的存檔量沒那麼充足，年節快到了，所以一直在趕進度中」。

板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，王瞳。（記者胡舜翔攝）

王瞳則坦言，看到新聞當下真的被嚇到，「當下有嚇一跳，很衷心的祝他早日康復」，雖然不認識、也沒有合作過，但她一直有關注後續，得知發生意外的替身演員已經出院、在家休養，「我看到他出院了，在家裡休養，寬心很多」。

談到八點檔拍戲的風險，王瞳分享，自己遇到的劇組都非常謹慎，「我遇到的，現場都戰戰兢兢，有時候在林口拍戲風太大，副導馬上衝來我旁邊說『妳不要飛走』，他們都很在意演員的安全」。

板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會。（記者胡舜翔攝）

至於拍戲是否受過傷，王瞳說：「我自己會想要一次OK，跑步或拍跌倒的戲，就會比較用力一點，但是都是自己當下想要求好心切，都會在非常安全的狀況下完成。」後來她也領悟到「自己的安全自己要顧」，她不忘自嘲「我在家曬個衣服都可以撞到門，大家要注意安全」。胡鴻達也補充說：「不光拍戲，我們連平常生活走路也會不小心，只能告訴我們自己，各方面都要小心。」

板橋慈惠宮民藝大街嘉年華活動記者會，胡鴻達。（記者胡舜翔攝）

被問有無保「毀容險」，王瞳一臉疑惑反問：「有這東西？」胡鴻達立刻說：「瞳瞳要保全身，她全身都很貴、全身都很美，家瑋也要保全身。」張家瑋也笑著補刀：「對，所以先不要買房子，因為錢花下去就沒辦法保險了。」斜槓當房仲的黃少谷則說：「妳可以把保單拿去貸款。」引起全場大笑。

