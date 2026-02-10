胡瓜除夕獨家留民視！霸氣掏十萬現金「100個鉑金包」發到手軟

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視除夕賀歲最強招牌《民視第一發發發》開錄了，綜藝天王胡瓜今年再度領軍阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如，在馬年除夕夜為觀眾帶來熱力四射的「明星運動會」。錄影當天，現場不僅充滿新年喜氣，更有著「凱旋歸來」的榮耀氛圍，民視團隊特別送上「2025亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎座，慶祝主持群讓台灣綜藝躍上國際，現場歡聲雷動。

胡瓜除夕夜撒10萬「鉑金包」。（民視提供）

向來疼愛鄉親與晚輩的胡瓜，今年一樣不手軟，現場掏出100個「鉑金包」（金色紅包袋），總價值高達10萬元。胡瓜表示，這不僅是給過關來賓的獎勵，更是為了感謝全球觀眾的支持。他也特別預告，這份好運將會延續到網路，會在臉書粉絲團舉辦贈獎活動，讓粉絲們都能領到「鉑金包」當錢母，馬年一路發。

宮美樂化身「重量級貂蟬」，胡瓜、董至成慘遭滑鐵盧。（民視提供）

而在首關「駿馬奔騰來闖關」中，現場上演了一幕令人噴飯的「美女與野獸」翻版。胡瓜點名演藝圈老友董至成示範，並指定要他背著「貂蟬」闖關。正當眾人以為會是短今或胡祖薇等女神上陣時，胡瓜竟牽出「85公斤」的宮美樂。

只見宮美樂興奮大喊：「我是貂蟬嗎？」隨即猛力一跳，當場把董至成壓到臉朝下癱軟在墊子上。隨後胡瓜也被拱上陣挑戰，宮美樂同樣毫不留情「重磅出擊」，讓貴為天王的胡瓜瞬間體會到什麼叫「臉部著陸」，甚至還被玩具關刀敲中臉，一臉驚魂未定的「呆萌」表情讓全場笑翻，連主持群都忍不住虧他：「瓜哥，這下真的變赤兔馬了！」

胡瓜、董至成挑戰「駿馬奔騰來闖關」。（民視提供）

除了明星拚命，與鄉親互動的「擲筊舞蹈大賽」與「獎金爽爽送」更是混亂又爆笑。有鄉親媽媽跳舞跳到忘我，拿著筊就是不肯投擲，急壞現場眾人；更有大媽在抽千元鈔關卡時，因機關導致「千元變百元」，氣得當眾怒吼：「誰作弊誰就肚子痛！」超認真的反應讓胡瓜也招架不住，直呼：「鄉親真的太可愛了！」

胡瓜再度領軍阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如等人帶來「明星運動會」。（民視提供）

