梁朝偉極度依賴劉嘉玲 惘然求助表情破天荒被公開

梁朝偉夫婦近日在北海道新千歲機場被捕獲，期間梁朝偉被拍到用可憐眼神向老婆求救。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影帝梁朝偉與影后劉嘉玲相愛36年、結婚18年，是演藝圈公認神仙眷侶，2人一動一靜的個性互補，相處融洽，恩愛之情時常羨煞旁人。

近日這對夫妻同遊日本北海道，在新千歲機場過關時被粉絲野生捕獲，梁朝偉一反常態「反差萌」表情，再度成為焦點，也讓人窺見夫妻倆甜蜜日常，目擊粉絲表示見證了梁朝偉極度依賴老婆的那一幕。

請繼續往下閱讀...

面對梁朝偉求救，劉嘉玲疑似在一旁看笑話。（香港星島日報）



目擊網友分享照片中，63歲梁朝偉當天在機場過關、檢查行李時，一改平日在銀幕沉穩自信「電眼情人」形象，他身穿黑色運動裝，手拿眼鏡，卻沒看向海關人員，反而瞇著雙眼、一臉惘然地望向遠方，表情中帶著幾分無措與可憐，似乎在向誰發出求救信號，他身旁的助理也配合地指向他凝望方向。

另一張從遠處拍攝照片揭開謎底，原來梁朝偉「求救」對象正是老婆大人劉嘉玲。當時，劉嘉玲身穿時髦棕色毛大衣，配上一頂亮藍色毛帽，悠閒將雙手插在口袋，眼神似乎正帶著笑意欣賞老公的手足無措。

劉嘉玲與梁朝偉2008年結婚。（香港星島日報

這一幕生動地展現這對銀色夫妻間的相處情趣，也讓網友笑稱平時氣場強大的影帝，私下似乎極度依賴與依戀老婆，而劉嘉玲偶爾笑看老公反應，也完全符合她活潑開朗個性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法