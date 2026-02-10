自由電子報
娛樂 最新消息

梁朝偉極度依賴劉嘉玲 惘然求助表情破天荒被公開

梁朝偉極度依賴劉嘉玲 惘然求助表情破天荒被公開梁朝偉夫婦近日在北海道新千歲機場被捕獲，期間梁朝偉被拍到用可憐眼神向老婆求救。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕金馬影帝梁朝偉與影后劉嘉玲相愛36年、結婚18年，是演藝圈公認神仙眷侶，2人一動一靜的個性互補，相處融洽，恩愛之情時常羨煞旁人。

近日這對夫妻同遊日本北海道，在新千歲機場過關時被粉絲野生捕獲，梁朝偉一反常態「反差萌」表情，再度成為焦點，也讓人窺見夫妻倆甜蜜日常，目擊粉絲表示見證了梁朝偉極度依賴老婆的那一幕。

梁朝偉極度依賴劉嘉玲 惘然求助表情破天荒被公開面對梁朝偉求救，劉嘉玲疑似在一旁看笑話。（香港星島日報）

目擊網友分享照片中，63歲梁朝偉當天在機場過關、檢查行李時，一改平日在銀幕沉穩自信「電眼情人」形象，他身穿黑色運動裝，手拿眼鏡，卻沒看向海關人員，反而瞇著雙眼、一臉惘然地望向遠方，表情中帶著幾分無措與可憐，似乎在向誰發出求救信號，他身旁的助理也配合地指向他凝望方向。

另一張從遠處拍攝照片揭開謎底，原來梁朝偉「求救」對象正是老婆大人劉嘉玲。當時，劉嘉玲身穿時髦棕色毛大衣，配上一頂亮藍色毛帽，悠閒將雙手插在口袋，眼神似乎正帶著笑意欣賞老公的手足無措。

劉嘉玲與梁朝偉2008年結婚。（香港星島日報劉嘉玲與梁朝偉2008年結婚。（香港星島日報

這一幕生動地展現這對銀色夫妻間的相處情趣，也讓網友笑稱平時氣場強大的影帝，私下似乎極度依賴與依戀老婆，而劉嘉玲偶爾笑看老公反應，也完全符合她活潑開朗個性。

 

