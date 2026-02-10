自由電子報
娛樂 最新消息

坤達鏡頭前哽咽認錯！風波後首上節目「很怕接不上話」

坤達上前《木曜 4 超玩》製作人陳百祥創立的新頻道《又離題了》。（翻攝自YouTube）坤達上前《木曜 4 超玩》製作人陳百祥創立的新頻道《又離題了》。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕坤達去年10月因捲入閃兵案認罪，形象一度重挫，在沉潛數月後，他近來低調復工，現身前《木曜4超玩》製作人陳百祥創立的新頻道《又離題了》，並與昔日戰友胡椒、大蛇丸、尼克合體組成「腳底幫」，遠赴馬來西亞展開四天三夜的外景挑戰。

影片開頭便直擊敏感話題，夥伴們對坤達犯錯的反應各異，胡椒直言得知當下「非常震撼」，因為坤達私下工作拚命、待人真誠，形象極佳，雖無法為其行為開脫，但相信他能處理好後續；大蛇丸則感性呼籲，若因一次錯誤就否定人的一生太過沉重，認為社會應給予「知錯能改」的人第二次機會；尼克也以實際行動力挺，表示願意陪伴好兄弟度過這段難關。

坤達落難「腳底幫」陪度難關。（翻攝自YouTube）坤達落難「腳底幫」陪度難關。（翻攝自YouTube）

期間，坤達壓抑已久的情緒終於潰堤。他坦言出發前內心極度不安，深怕自己因風波而顯得格格不入，甚至恐懼「接不上大家的話」，但幸好夥伴們的熱情讓熟悉的默契瞬間回溫。他有感而發地引用布萊德彼特的名言：「重點不是結果，好像也不是過程，是跟你同行的人。」坤達一度眼眶泛紅、語帶哽咽。他誠懇地向觀眾認錯，坦言身為藝人本該帶給大家歡樂，對於自己的行為感到抱歉，承諾會好好地面對並認真反省。

點圖放大body

