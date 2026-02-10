Ozone黃文廷上吐下瀉嚇壞粉絲 親揭與子翔「黏踢踢」私密互動

Ozone黃文廷抱病上陣直播超敬業。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團 Ozone 的武術擔當黃文廷，發行個人全新單曲《黏踢踢》，日前他作客「OH YA DJ」 木木節目暢談新歌，黃文廷卻因腸胃炎身體不適，一整天通告下來身體撐不住，在節目直播前上吐下瀉，卻還是敬業抱病上陣，讓粉絲直呼心疼，紛紛留言：「早日康復！」

黃文廷滿懷歉意跟粉絲說沒有照顧好自己身體，也跟聽眾們說，若扛不住會消失一下再回來，「OH YA DJ」 木木緩和氣氛，她幽默表示：「我們會接住的！現場垃圾桶有準備好！」

Ozone黃文廷抱病接受DJ木木訪問。（Hit Fm聯播網提供）

聊到新歌《黏踢踢》，木木好奇黃文廷本人也是「黏踢踢」類型嗎？黃文廷表示，在身體狀態不好時，會希望有個人陪在他身邊；但工作時，他會很專注在演出上。木木笑問，那Ozone裡面最黏踢踢的是哪位成員？黃文廷提到是子翔，子翔心思細膩且敏銳，都會察覺到他的不開心，知道後也會跟著不開心，是很有共感的人。接著子翔就會關心他，兩個人一起討論原因，就很像好朋友一起罵著很討厭的人，一同宣洩情緒吐苦水，這樣同甘共苦的狀態，讓他感覺是很幸福的「黏踢踢」。

木木選了一首歌要送給文廷，是來自理想混蛋的《頑強》，木木覺得頑固跟好強很符合黃文廷的樣子，無論是台上或是私下的他，但這樣頑強的他，追夢過程中是否也付出了一些代價？黃文廷說，他大學開始當練習生受訓並參加選秀節目，為了訓練跟演出，都在專長班學習特技翻滾跟武術，下課後仍不回家，繼續找老師上課，去精進自己需要的課程，週末放假也到公司進行練習生培訓，週一到週日都在練習個人才藝，所以大學四年跟同學沒有什麼交集，連跟家人相處時間也很少。

Ozone黃文廷抱病接受DJ木木訪問。（Hit Fm聯播網提供）

黃文廷坦言，那些時間很抱歉沒有好好陪家人，但現在他可以跟家人分享自己的成績，努力演出帶來好作品，用這份心盡孝道讓父母感到驕傲，雖然念書過程沒有太多朋友，出道至今也認識了很多朋友，很開心跟大家打成一片，並為各自夢想應援加油，他不後悔當初的選擇，也認為自己的努力沒有白費。

黃文廷抱病上陣電台直播後隨即赴醫院看診，好好休息了兩天，8日寒流來襲，黃文廷在信義區進行「黏踢踢舞蹈快閃」，仍吸引超過200名粉絲不畏低溫，加入與黃文廷一起合跳黏踢踢舞的行列。他元氣滿滿的帶領粉絲一起大跳黏踢踢舞，沒想到拍攝時，率先跳錯的竟然就是他本人，所有粉絲有志一同地發出氣噗噗聲音：「欸！吼呦！」，黃文廷為息眾怒，趕緊向大家致歉，請粉絲再給他一次機會，場面十分搞笑。

