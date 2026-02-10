自由電子報
娛樂 電影

年度最駭人靈異篇章！曹佑寧化身乩身苦練勾人眼神 天心首演恐怖片幫釋放壓力

〔記者許世穎／台北報導〕年度靈異驚悚力作《祭弒》今（10）日正式定檔並曝光前導海報與預告，曹佑寧以一身華麗乩身扮相驚豔登場，海報中他施咒瞬間卻被血咒、符咒纏繞，頭上一抹白髮與左眼帶有邪氣的黑瞳，不僅顛覆以往清秀帥氣形象，更為這部全新的驚悚懼作增添神秘詭譎色彩。

曹佑寧在《祭弒》化身仙姑乩身，對鏡苦練勾人眼神。（威視提供）曹佑寧在《祭弒》化身仙姑乩身，對鏡苦練勾人眼神。（威視提供）

該片由邱晧洲執導，集結曹佑寧、項婕如、天心、莊凱勛攜手主演，首度挑戰乩身角色的曹佑寧，在預告中化身擁有靈媒體質的仙姑乩身，不僅展現出剛柔並濟的辦事身段，更要帥氣地舞扇殺鬼。

曹佑寧在《祭弒》化身仙姑乩身。（威視提供）曹佑寧在《祭弒》化身仙姑乩身。（威視提供）

導演邱晧洲透露，最初鎖定曹佑寧，正是看中他運動員出身的身體素質，以及眼神中獨特的溫柔氣質。為了成為何仙姑化身，曹佑寧坦言起初相當苦惱：「要很女性化，還是比較中性？」最終他決定打破既定印象，把重點放在「眼神」和「氣場」，甚至每天對著鏡子苦練勾人眼神。他笑稱：「真的蠻害羞的，你要看著鏡子，想像自己被自己勾到的感覺。」

《祭弒》前導海報。（威視提供）《祭弒》前導海報。（威視提供）

金鐘戲王莊凱勛飾演被貧窮逼入絕境的父親，坦言最初讀劇本時就像在看社會新聞：「那些窮途末路的人做出的荒唐事看似不可思議，卻是真實存在。」自認大膽的他表示，這次最大的功課就是進入的角色心境，「因為我們就不是這樣的人，所以要幫他找到為什麼變成這樣的原因。」

金鐘戲后天心出道30多年首演恐怖片，飾演守護家庭的妻子「南湘」，她笑說自己私下是恐怖片迷，喜歡其帶來的快感與刺激，很興奮這次能親自幫人們釋放壓力，笑稱：「我這次最大的任務就是撐起觀眾的不安情緒。」

天心首演靈異驚悚片，盼《祭弒》能助人紓壓。（威視提供）天心首演靈異驚悚片，盼《祭弒》能助人紓壓。（威視提供）

而飾演鐵齒大女兒「念琪」的項婕如則透露，自己私下對靈異鬼怪的態度與角色完全相反。然而，怕鬼的她在拍完本片後卻深刻體會到：「人比鬼更可怕。」

值得一提的是，為追求真實的儀式感，預告中曹佑寧辦事的宮廟，特別選在基隆擁有208年歷史的清朝古蹟「護國城隍廟」實景拍攝。導演邱晧洲解釋，台灣要找到具規模且保有歷史感的仙姑廟並不容易，所幸劇組最終找到合適廟宇取景。慎重起見，劇組開拍前謹守規矩，請道長向神明秉報，並正式擲筊請示城隍爺，獲得聖允後才動工拍攝。《祭弒》將於4月30日在台上映。

《祭弒》前導預告：

