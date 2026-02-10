我的天！《小姐好白》狂歡場來了 重獲肯定翻身成邪典首登奇幻影展

〔記者許世穎／台北報導〕備受影迷喜愛的2026金馬奇幻影展今（10）日公布片單，首度推出惡搞喜劇《小姐好白》（White Chicks, 2004）狂歡場，讓這部當年評價兩極、卻被影迷反覆重播的作品，正式翻身成為邪典代表，也將是本片首度登上金馬奇幻影展大銀幕，勢必掀起集體笑到失控的觀影盛況。

金馬奇幻影展首度推出韋恩兄弟異想天開的《小姐好白》。（金馬執委會提供）

由韋恩兄弟打造的《小姐好白》，描述兩名黑人警探為了保住飯碗，鋌而走險變裝成豪門白人名媛，潛入上流社交圈查案。誇張造型、毫不留情的刻板印象嘲諷，加上層出不窮的即興笑點，讓本片在上映多年後反而愈看愈瘋，從「爛片」翻身成影迷口中的必看邪典。片中那首《A Thousand Miles》更成為跨世代迷因神曲，至今仍被瘋狂引用。金馬奇幻影展將如何設計這場狂歡體驗？影迷只能親臨現場見證。

秒殺招牌《洛基恐怖秀》當然也不缺席，再度回歸以獨家互動玩法引爆全場；同時首度加映致敬紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領觀眾回顧影史上最瘋狂、最離經叛道的放映文化，從午夜場一路狂熱到全球現象。

除了狂歡片單，2026金馬奇幻影展也同步公布「雙開幕片」陣容。包括《鬼魅浮生》A24名導大衛羅利攜手奧斯卡影后安海瑟薇的《魅影巨星》（Mother Mary），以及日本動畫導演四宮義俊首部長片、入選柏林影展主競賽的《花綠青綻放之時》（A New Dawn）。東西方矚目新作齊聚，讓台灣觀眾搶先一睹話題之作。

《魅影巨星》由《鬼魅浮生》名導大衛羅利攜手奧斯卡得主安海瑟薇。（金馬執委會提供）

《魅影巨星》中，安海瑟薇化身傳奇流行天后，為完美回歸舞台而找上疏遠多年的前造型師，卻也揭開過往創傷。電影結合恐怖、驚悚與超自然元素，直視明星光環背後的瘋狂與脆弱，並集結傑克安東諾夫、Charli XCX、FKA Twigs等音樂人打造原創歌曲，呈現華麗又令人不安的感官體驗。

《花綠青綻放之時》為日本動畫導演四宮義俊角逐柏林影展金熊獎的首部動畫長片。（金馬執委會提供）

《花綠青綻放之時》則描繪百年煙火工廠的守護與傳承，在土地徵收壓力下，主角嘗試完成父親未竟的夢幻煙火計畫。導演四宮義俊將日本傳統繪畫筆觸融入數位動畫，畫風細膩動人，並邀來古川琴音、萩原利久獻聲，為作品注入新世代情感。

梅莉史翠普（左）和歌蒂韓在黑色喜劇《捉神弄鬼》大展突破演技。（金馬執委會提供）

《羅密歐與茱麗葉》再現李奧納多狄卡皮歐（右）漢克萊兒丹妮絲的青春美顏。（金馬執委會提供）

今年「影迷許願池」同樣星光熠熠，收錄多部歷經時間考驗的影史經典，包括李奧納多狄卡皮歐盛世美顏封帝的《羅密歐與茱麗葉》30週年版、從票房失利翻身成神作的《拯救綠色星球！》，以及坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版；還有布魯斯威利、梅莉史翠普、歌蒂韓聯手的黑色喜劇《捉神弄鬼》，重溫對永恆青春的荒謬諷刺。

2026金馬奇幻影展將於4月10至19日舉行，選片指南3月22日於臺北文創登場，3月29日正式開賣。更多片單與狂歡活動資訊，敬請持續鎖定金馬官方平台。

