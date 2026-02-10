辛曉琪哭了！舞台晃動有反應 感應已故屠穎：他來了

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天后辛曉琪相隔10年赴大馬雲頂開唱，憶及已故的音樂總監屠穎淚灑舞台，演唱會上歌迷又集體為她驚喜慶生，心情可說是悲喜交加。

辛曉琪在雲頂開唱，跟歌迷提前慶祝生日。（雲凱娛樂提供）

這場名為「限定版音樂會」的演出，辛曉琪除了狂飆多首經典情歌掀起回憶殺，更準備兩首首次在演唱會獻唱的歌曲作為限定彩蛋。難得現場演唱粵語歌的她，特別選唱許冠傑的《浪子心聲》，笑說：「聽說他（許冠傑）四月要來雲頂開唱，剛好幫他暖身一下！」

而另一首經典《我也會愛上別人的》，則是出道以來首次在演唱會上演唱，她表示：「這首歌是歌迷在網上留言敲碗很久的歌，所以特別安排，當作送給歌迷驚喜的禮物！」不少歌迷也期望3/28北流演唱會能開放點歌，向來寵粉的她當場決定：「台北場我們來加入點歌環節吧！」並預告：「屆時內容、服裝將與雲頂場完全不同，敬請歌迷期待！」

除了驚喜彩蛋，辛曉琪在雲頂演唱會上特別演唱由已故歌壇編曲大師屠穎重新編曲的《自私》。沒想到燈光一暗、音樂一響，原本情緒穩定的她一聽到前奏，思念瞬間潰堤，在台上哭到不能自己，連控台導演與樂手老師們也都紅了眼眶。

辛曉琪雲頂開唱淚灑舞台。（雲凱娛樂提供）

辛曉琪坦言：「這場演唱會屠老師本來是會到現場的，沒想到發生意外而缺席，讓整個團隊都很思念他。原本我沒打算在雲頂這個歡樂的演唱會場地特別追念屠老師，想說讓大家開開心地聽歌，沒想到是我先hold不住（情緒）。」

沒想到在演唱《空窗》時，她在演出時太投入，頭部晃動導致耳環二度掉落，辛曉琪直覺感應「應該是屠穎老師來看表演！」她透露前一天總彩排當時都沒事，「沒想到正式演出時卻掉了兩次，我覺得是屠老師來看表演了，那是他給我的調皮小回應。」

因為這個小插曲，她臨場機智問歌迷「要戴一邊還是拿掉？」全場大喊「戴一邊」，導演也在耳機裡附和，讓她笑說乾脆就「戴一邊唱到底」。

此外，開唱當天適逢她生日前夕，歌迷特別準備翻糖蛋糕為她提前慶生。事前不知情的她在致謝時看到蛋糕被推上台，樂隊隨即演奏生日快樂歌，讓她又驚又喜，還臨時邀請現場同為水瓶座的歌迷一起站起來合唱生日歌，氣氛溫馨感人。她感動表示：「我跟歌迷就像是『雙向共赴』的陪伴關係，陪伴彼此度過人生重要時刻。」她也分享被歌迷封為「好運吉祥物」，「聽歌迷說有人看完我的演唱會後考試順利、升職加薪，都說來聽我的演唱會之後會有好事發生！」

在生日前夕開心收下10顆蛋糕，她也許下心願，「希望3月28日北流演唱會門票完售，能夠十全十美！」演唱會購票可洽寬宏藝術。

