自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《百分之一相對論》奪冠熱播！伊正換魂狂妄喊「我就是神」

〔記者傅茗渝／台北報導〕由映底子製作、全台首創的沉浸式推理實境秀《百分之一相對論》，播出後好評如潮，不僅強勢攻佔LINE TV綜藝榜冠軍，更成為年輕族群最熱議的燒腦節目。上週日（7日）播出單元《歡迎來到黎明別館》完結篇，原本驚悚恐怖的爭產兇殺案，竟因一具名為「Kevin」的人偶支離破碎，演變成一場荒謬至極的爆笑劇。

伊正首度挑戰真人實境，坦言相當過癮。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）伊正首度挑戰真人實境，坦言相當過癮。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

最新一集中，由隊長陳漢典領軍黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩及本本執行任務。探員們需合力組裝並引導家僕人偶移動，怎料人偶重心不穩、鞋子噴飛，最後更當眾「屍首分離」，場面一度失控。

喜翔換魂鄭煒齡。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）喜翔換魂鄭煒齡。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

黃偉晉靈機一動替人偶取名「Kevin」，對著殘肢大喊：「Kevin你今天喝太醉了啦！」讓原本該維持高冷嚴肅的NPC鄭煒齡都憋不住笑場。潘君侖更直呼：「笑到胃抽筋，身體快跟Kevin一樣分離了。」隨後陳漢典為了拿關鍵道具，不僅逗趣模仿喪屍，更重拾「跳唱歌手」身分與人偶尬舞，讓解謎現場瞬間變身夜店，網友狂讚：「家僕錢難賺」、「這集真的神好拍」。

源少年盧佾暘遭到伊正強制入侵。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）源少年盧佾暘遭到伊正強制入侵。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

隨著時空探員深入調查，發現楊強瑞（喜翔 飾）的真實身分竟是活了百年的楊聰（伊正 飾）。他為了長生不老，不惜將好兄弟（馬力歐 飾）製成人偶，甚至奪舍孫輩肉身。最終真相揭曉，陪在探員身邊的孫貽（鄭煒齡 飾）早已被楊強瑞換魂成功，成為別館繼承人。首次挑戰解謎實境的伊正興奮表示：「這一家人就是各懷鬼胎、心裡面都各自盤算著些什麼，我很喜歡飾演楊聰這個角色，他就是一個偏執狂，覺得自己什麼都做得到，也很感謝製作團隊可以給我這個機會，演得很爽！」

潘君侖組裝家僕人偶，嚇到引發胃痙攣。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）潘君侖組裝家僕人偶，嚇到引發胃痙攣。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

鄭煒齡見到周曉涵成木偶屍崩潰痛哭。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）鄭煒齡見到周曉涵成木偶屍崩潰痛哭。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

針對網友反應結尾太突然，總導演郭方儒親自解惑，承諾下一集將完整交代真相，並會安排直播與觀眾互動。此外，製作人郭彥伶也驚喜宣布，因應農曆新年，節目雖在電視平台暫停播出一週，但將於2月15日在官方YouTube頻道陸續上架「試播集」與首個單元「月明村的虎靈傳說」。製作組表示：「很高興能協調成功，過年期間大家可以在家與親友圍爐追劇，讓《百分之一相對論》陪大家共度馬年新年！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中