《百分之一相對論》奪冠熱播！伊正換魂狂妄喊「我就是神」

〔記者傅茗渝／台北報導〕由映底子製作、全台首創的沉浸式推理實境秀《百分之一相對論》，播出後好評如潮，不僅強勢攻佔LINE TV綜藝榜冠軍，更成為年輕族群最熱議的燒腦節目。上週日（7日）播出單元《歡迎來到黎明別館》完結篇，原本驚悚恐怖的爭產兇殺案，竟因一具名為「Kevin」的人偶支離破碎，演變成一場荒謬至極的爆笑劇。

伊正首度挑戰真人實境，坦言相當過癮。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

最新一集中，由隊長陳漢典領軍黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩及本本執行任務。探員們需合力組裝並引導家僕人偶移動，怎料人偶重心不穩、鞋子噴飛，最後更當眾「屍首分離」，場面一度失控。

喜翔換魂鄭煒齡。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

黃偉晉靈機一動替人偶取名「Kevin」，對著殘肢大喊：「Kevin你今天喝太醉了啦！」讓原本該維持高冷嚴肅的NPC鄭煒齡都憋不住笑場。潘君侖更直呼：「笑到胃抽筋，身體快跟Kevin一樣分離了。」隨後陳漢典為了拿關鍵道具，不僅逗趣模仿喪屍，更重拾「跳唱歌手」身分與人偶尬舞，讓解謎現場瞬間變身夜店，網友狂讚：「家僕錢難賺」、「這集真的神好拍」。

源少年盧佾暘遭到伊正強制入侵。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

隨著時空探員深入調查，發現楊強瑞（喜翔 飾）的真實身分竟是活了百年的楊聰（伊正 飾）。他為了長生不老，不惜將好兄弟（馬力歐 飾）製成人偶，甚至奪舍孫輩肉身。最終真相揭曉，陪在探員身邊的孫貽（鄭煒齡 飾）早已被楊強瑞換魂成功，成為別館繼承人。首次挑戰解謎實境的伊正興奮表示：「這一家人就是各懷鬼胎、心裡面都各自盤算著些什麼，我很喜歡飾演楊聰這個角色，他就是一個偏執狂，覺得自己什麼都做得到，也很感謝製作團隊可以給我這個機會，演得很爽！」

潘君侖組裝家僕人偶，嚇到引發胃痙攣。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

鄭煒齡見到周曉涵成木偶屍崩潰痛哭。（映底子國際傳媒股份有限公司提供）

針對網友反應結尾太突然，總導演郭方儒親自解惑，承諾下一集將完整交代真相，並會安排直播與觀眾互動。此外，製作人郭彥伶也驚喜宣布，因應農曆新年，節目雖在電視平台暫停播出一週，但將於2月15日在官方YouTube頻道陸續上架「試播集」與首個單元「月明村的虎靈傳說」。製作組表示：「很高興能協調成功，過年期間大家可以在家與親友圍爐追劇，讓《百分之一相對論》陪大家共度馬年新年！」

