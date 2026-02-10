自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

五月天13場開場嘉賓全是他！天團助攻擋不住 人氣直線狂飆

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭秉治近來擔任五月天「回到那一天」演唱會13場開場嘉賓，吸引不少歌迷關注。他感謝師兄給予機會，也謝謝歌迷支持，讓他7月4日能到馬來西亞舉辦個人首次專場，以及上海演唱會完售後再加場。

去年以「活著 Alive」演唱會完封北高雙蛋後，蕭秉治帶著滿滿能量前進北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京6個城市開唱。他表示：「很感謝來到現場的大家的大合唱和應援，我都記在心裡，覺得音樂被越來越多人喜歡的感覺很幸福。」

蕭秉治在鬼仔巷拍照留念。（相信音樂提供）蕭秉治在鬼仔巷拍照留念。（相信音樂提供）

蕭秉治以個人之姿，從2019年的「凡人」演唱會一路唱到2026年「活著 Alive」演唱會，從3000人場地唱到萬人場館。9日剛過完生日的他許下願望，新的一年期待前往更多城市與歌迷見面，讓大家不用舟車勞頓，就能在居住的地方看到他的演出。

蕭秉治宣布7月4日將在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，今年也將實現對歌迷的約定，包括上海返場與香港場，並持續解鎖更多城市的個人首次演出。

蕭秉治大啖榴槤冰。（相信音樂提供）蕭秉治大啖榴槤冰。（相信音樂提供）

蕭秉治表示：「屆時會有不同的歌單，希望帶給歌迷不一樣的驚喜，也希望跟我一起飛的大家都要注意安全。」原訂去年10月4日舉辦的香港演唱會因故延期，蕭秉治也表示今年一定會完成承諾赴約。

蕭秉治日前擔任五月天馬來西亞場開場嘉賓時，他把握時間踩點，在工作人員帶領下前往熱門景點鬼仔巷，欣賞復古壁畫與老式建築，感受懷舊氛圍。現場有許多馬的裝置藝術，還被眾人拱著跳他為Energy創作的《馬上去》。在工作人員推薦下，他首次嘗試榴槤冰，本來不太敢吃榴槤，嚐了一口後覺得還不錯，也推薦歌迷暑假來看演唱會時可以品嚐。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中