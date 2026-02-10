五月天13場開場嘉賓全是他！天團助攻擋不住 人氣直線狂飆

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭秉治近來擔任五月天「回到那一天」演唱會13場開場嘉賓，吸引不少歌迷關注。他感謝師兄給予機會，也謝謝歌迷支持，讓他7月4日能到馬來西亞舉辦個人首次專場，以及上海演唱會完售後再加場。

去年以「活著 Alive」演唱會完封北高雙蛋後，蕭秉治帶著滿滿能量前進北京、武漢、深圳、廣州、上海、南京6個城市開唱。他表示：「很感謝來到現場的大家的大合唱和應援，我都記在心裡，覺得音樂被越來越多人喜歡的感覺很幸福。」

蕭秉治在鬼仔巷拍照留念。（相信音樂提供）

蕭秉治以個人之姿，從2019年的「凡人」演唱會一路唱到2026年「活著 Alive」演唱會，從3000人場地唱到萬人場館。9日剛過完生日的他許下願望，新的一年期待前往更多城市與歌迷見面，讓大家不用舟車勞頓，就能在居住的地方看到他的演出。

蕭秉治宣布7月4日將在馬來西亞Zepp Kuala Lumpur舉辦「活著」演唱會，今年也將實現對歌迷的約定，包括上海返場與香港場，並持續解鎖更多城市的個人首次演出。

蕭秉治大啖榴槤冰。（相信音樂提供）

蕭秉治表示：「屆時會有不同的歌單，希望帶給歌迷不一樣的驚喜，也希望跟我一起飛的大家都要注意安全。」原訂去年10月4日舉辦的香港演唱會因故延期，蕭秉治也表示今年一定會完成承諾赴約。

蕭秉治日前擔任五月天馬來西亞場開場嘉賓時，他把握時間踩點，在工作人員帶領下前往熱門景點鬼仔巷，欣賞復古壁畫與老式建築，感受懷舊氛圍。現場有許多馬的裝置藝術，還被眾人拱著跳他為Energy創作的《馬上去》。在工作人員推薦下，他首次嘗試榴槤冰，本來不太敢吃榴槤，嚐了一口後覺得還不錯，也推薦歌迷暑假來看演唱會時可以品嚐。

