北捷飛踢代價曝光！Fumi阿姨遭判「互毆」 裁處4000元罰鍰

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年在台北捷運車廂內引發熱議的「優先席衝突事件」，近日有最新裁定結果。當時73歲曾姓婦人與網友稱為「Fumi阿姨」的乘客因讓座問題爆發肢體衝突，事件曝光後在網路上引發高度討論。法院近日審理後，將原裁罰6000元改為4000元罰鍰，全案確定，不得再抗告。

根據裁定內容指出，事件發生於2025年9月29日下午4時許，地點為北捷信義安和站行駛中的車廂內。雙方因優先席讓座問題發生爭執，過程中Fumi阿姨以雙腳踢向曾姓婦人，遭依社會秩序維護法裁罰。

Fumi阿姨事後提出聲明異議，主張自己先遭對方以裝有金屬容器的提袋多次碰撞膝部，在多次忍讓仍未停止的情況下，才以踢腳方式阻止對方持續騷擾，認為屬於正當防衛，且雙方均未造成傷害，不應認定為互相鬥毆。

法院審酌相關影像與證據後認為，曾姓婦人確有以隨身物品碰撞對方情形，但在Fumi阿姨以腳阻擋後，對方並未再持續施加暴行，侵害行為已結束，因此不符合正當防衛的要件。法官認定，雙方雖未造成明顯傷勢，但在公共場所互有肢體衝突，仍屬互相鬥毆行為。

考量事件起因為車廂內讓座糾紛，且Fumi阿姨為初犯，事後坦承行為並未再有滋擾情形，法院最終撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，全案定讞。

