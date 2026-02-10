S媽喊具俊曄「兒子」撇爭產！小S護姐夫：造謠者心思骯髒

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世後，外界除感念其演藝成就，龐大的遺產分配與財務流向始終是各界關注焦點。近日《鏡週刊》爆料，大S出道多年累積破億身家，長期由徐媽統籌管理，甚至傳出徐家為了理清海外資產，私下找來名律師團隊，家族內部氣氛緊繃。針對種種傳聞，「小S」徐熙娣與S媽於今日（10日）連番重砲回應，力挺具俊曄並駁斥不實指控。

小S表示徐家人不可能傷害具俊曄。（翻攝自IG）

據悉，大S對理財較為隨性，房貸與信用卡長期由S媽代勞。為了遺產分配，S媽找上曾幫李靚蕾打官司的律師團助陣，家族成員間甚至傳出「諜對諜」的傳聞。而具俊曄去年曾公開表示，放棄遺產繼承權，全數交給S媽，被外界解讀是為了安撫痛失愛女且急於處理財務的岳母。

面對家族內部不和與遺產爭奪的傳聞，小S強硬地回擊：「造這種謠的人真的居心叵測，心思非常骯髒！我姐夫具俊曄，給了我姐最純粹的愛，讓她享受了真實的幸福，我們永遠感謝他。他是我們的家人，我們只會守護他，絕不可能傷害他，謠言是非請到此為止。」

大S遺產紛爭再起，小S、S媽動怒回擊。（翻攝自臉書）

S媽無奈表示：「我痛恨打官司，勞民傷財，謝謝。」隨後更溫情喊話，透露現在都叫具俊曄「阿德」，「我現在叫歐巴阿德，意思是兒子，所以他是我兒子。他那麼愛媛（大S）也這麼尊敬我，我也愛他。」

