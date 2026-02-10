（連線報導）史蒂芬柯瑞跨界登大銀幕！《山羊巔峰》共鳴菜鳥心境 配音滿身大汗

〔記者許世穎／台北—洛杉磯連線報導〕NBA球星史蒂芬柯瑞首度從籃球場跨界登上大銀幕，親自擔任動畫電影《山羊巔峰》監製，並為片中角色獻聲配音。他日前出席國際線上記者會時坦言，主角的成長歷程，讓他看見自己一路走來、從「不被看好」到站上巔峰的真實人生縮影，甚至勾起他菜鳥時期的深刻記憶。

NBA球星史蒂芬柯瑞為動畫《山羊巔峰》監製又獻聲。（索尼影業提供）

該片由《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《Kpop 獵魔女團》原班團隊打造，故事背景設定在一項與籃球精神高度相似的職業運動「吼球」，主角威爾是一隻年輕的小山羊，意外獲得加入「職吼聯盟」的機會，挑戰運動最高殿堂。面對對他興趣缺缺的新隊友，以及外界滿滿的質疑聲浪，他選擇用行動證明自己，試圖顛覆這項運動的既定想像，大聲宣告：「小個子，也能打出大場面！」

動畫《山羊巔峰》描述小人物也能有大成就的勵志故事。（索尼影業提供）

雖然柯瑞在片中為名為「藍尼」的長頸鹿配音，但他直言，自己對威爾的情感連結格外深刻。「我想關鍵在於那份真誠，我在威爾這個角色以及他的成長歷程中，看見了自己，也看見了我人生旅程中的某些片段。」柯瑞表示，團隊一開始就很清楚，這不只是一部運動動畫，而是一個能與人生產生共鳴的故事。

史蒂芬柯瑞透露對《山羊巔峰》主角的歷程相當有共鳴。（索尼影業提供）

柯瑞進一步分享，「我覺得最核心的概念，就是敢於做大夢，還有那種『弱勢者』的心態。當你面對批評者與質疑你的人，當你看起來不像是那個『該成功的樣子』時，正是我一路走來的寫照。」

即使成長於籃球家庭，柯瑞坦言，自己的職涯並非典型的「NBA 星二代」路線，「事實一直擺在眼前：我是一個晚熟型的球員，我必須為自己得到的一切全力以赴、親手爭取。因為大家不斷告訴我、我聽到的全都是我做不到什麼：不夠高、不夠快。」

動畫《山羊巔峰》主角威爾讓史蒂芬柯瑞想到自己的菜鳥時期。（索尼影業提供）

談到為藍尼配音的全新體驗，柯瑞笑說那是一段「又累又過癮」的旅程。「那真的超好玩、沉浸在那個氛圍裡，然後把藍尼這個角色帶到生命中。」他形容藍尼情緒起伏極大，時而專注、時而分心，一下子擔心籃球，一下子又惦記音樂，但內心始終保有純粹的快樂能量，「只要引導得當，那股能量就會自然地感染、提升身邊的每一個人。」

導演泰瑞迪利黑也盛讚柯瑞的敬業態度，透露對方見面第一句話就是：「我可以被指導。」不只全心投入配音，更是親自站在錄音室與所有演員一起完成演出，「他錄完音時滿身大汗，就像剛打完四節精彩的比賽一樣。」

史蒂芬柯瑞跨界為動畫《山羊巔峰》監製又獻聲。（索尼影業提供）

而片中威爾第一次搭飛機、踏入全新環境的橋段，也讓柯瑞回憶起自己還是菜鳥時的情境，「當時我完全不知道該怎麼做，走路都小心翼翼，深怕擋到任何人。但你同時也是球隊的一份子，所以又必須表現得像是『我屬於這裡』。」他形容那是一種既想融入、又清楚自己仍是新人的微妙狀態，也正是電影最打動他的地方。

《山羊巔峰》將於本週五（13日）在台上映。

