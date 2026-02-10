《世紀血案》遭噴！扯《賽德克》下水被他打臉 昔「秘密首映」內幕曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，近期因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會輿論撻伐。然而，有網友試圖為劇組緩頰，質疑當年魏德聖導演的《賽德克·巴萊》也沒有經過「本人」同意，更直言：「歷史類電影都要本人同意就不用拍了！」此番言論隨即踢到鐵板。

《賽德克·巴萊》表演指導徐灝翔揭密當年拍攝內幕。（記者傅茗渝攝）

針對網友質疑《賽德克·巴萊》翻拍歷史事件是否經過同意，曾參與該片籌備期的男星兼表演指導徐灝翔，在該貼文下火大反擊，徐灝翔強調，魏德聖導演當年製作過程極其嚴謹且充滿尊重，不僅多次拜訪部落長老溝通，甚至邀請事件遺族親自參與電影演出。他回憶道，電影上映前，魏導還特地帶著片子前往清流部落進行「秘密首映」，將作品交由族人先行審閱。

電影《世紀血案》因未取得當事人林義雄家屬授權便強行拍攝，引發社會輿論撻伐。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

徐灝翔表示當年工作人員深入部落，聽著遺族們談論祖先被迫遷村的血淚史，「他們都是邊講邊哭」。力證了《賽德克·巴萊》與《世紀血案》在處理爭議性歷史題材上的差異。事實上，魏德聖當年除了拍攝電影，更同步製作了紀錄片《餘生》，走訪賽德克族人以及事件中遇難日本人的後代，試圖從多方視角還原真相，而非單方面收割悲劇。

