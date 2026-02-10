自由電子報
娛樂 最新消息

嘻哈歌手韓森淚控戴綠帽 妻陳思安PO文疑反擊

陳思安昨在IG限時動態上傳一張近照。（翻攝自IG）陳思安昨在IG限時動態上傳一張近照。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘻哈歌手韓森去年推出首張專輯，記錄與妻陳思安從交往到婚後真實心境，8日無預警PO影片血淚控訴妻子外遇，並聲明自己從未有家暴行為。

陳思安也是圈內人，她是正聲廣播電台DJ「三三」，曾拿下廣播金鐘獎，因外型亮眼登上PTT表特板，被網友封為「波神DJ」，2人於2021年結婚，韓森控訴：「我發現太太外遇，且她不斷抹黑、攻擊我，去年8月17日，我們正式攤牌。」

嘻哈歌手韓森。（韓森 Professor H提供）嘻哈歌手韓森。（韓森 Professor H提供）

而陳思安昨在IG限時動態上傳一張近照，畫面中的她手拿《不能只求快，做好才重要！－樹懶先生教會我的事》，但無任何文字說明，也未提及韓森發布影片內容，保持沉默。

據了解，雙方歷經4個多月訴訟與調解，韓森強調沒有任何金錢要求，「我只想好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。」稱原本希望私下協調，卻反遭指控家暴，對此韓森嚴正澄清：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。」

