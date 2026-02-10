賈永婕直球對決 廣告小妹：堅定做自己，挺好的

賈永婕針對林宅血案發文訴求「想知道真相」，她文中「當權者」一詞，引起網友熱議。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬，台北101董事長賈永婕先在7日發文訴求「想知道真相」，而賈永婕文中的「當權者」一詞引起熱議，隔天賈永婕再發聲，直指「當年的當權者請不要再掩蓋真相」。

賈永婕發文提到，林宅血案的一切都都太粗暴、太殘忍、太可怕了，真的人神共憤，「誰能夠告訴我們真相」！她表示：「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。」

電影《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。其中，夏騰宏在片中飾演林義雄。（記者潘少棠攝）

網紅廣告小妹昨（9）晚深夜也在臉書發文提及賈永婕之前上奕仁曾寶儀訪談就曾說過，老公和小孩會輪流數落她，尤其是圍繞著她的發文，「其實身為媽媽愛發什麼就發什麼啦，給媽媽鼓勵與掌聲能增加家庭和樂，外面的風風雨雨，婚姻與家庭就是用來抵擋這些的。」

賈永婕臉書粉專能累積今日人氣，廣告小妹分析也是因她不按牌理出牌，「如果真的交給專業團隊操作，很難講成績會是如何；現在臉書流量這麼差（各種因素）、河道充斥AI文，連我都不太想滑臉書了」，認為賈永婕堅定做自己，挺好的。

