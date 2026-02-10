世界級巨星都在看！霍諾德攻頂101爆紅 賈永婕親曝幕後故事

世界頂級徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前徒手爬上台北101，引發世界關注。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國極限攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰攀登台北101，不僅再度刷新外界對極限運動的想像，也意外讓台灣地標登上國際社群版面。活動曝光後，多位國際知名人物接連轉發相關畫面，包括奧斯卡影后莎莉．賽隆（Charlize Theron），以及美國名媛金．卡戴珊（Kim Kardashian）家族成員凱莉．珍娜（Kylie Jenner）等人，皆透過社群平台關注並分享攀登片段，引發全球討論。

對於這波國際關注，台北101董事長賈永婕近日在節目《曾寶儀的人生藏寶圖》中透露，其實整體宣傳操作多由合作團隊主導，連後續邀請國際明星關注與互動的安排，都讓她感到意外。

除了攀登本身的挑戰性，賈永婕也分享，希望透過這次機會讓世界看見台灣，因此事前特別調整101外牆旗桿配置，保留原有國旗位置，並撤下其他企業旗幟，使攀登過程中，中華民國國旗多次出現在全球直播畫面中。她事後也在社群幽默表示，這是自己的「小心思」，邀請網友分享捕捉到國旗飄揚的畫面。

談到攀登當天的變數，賈永婕坦言天氣一度讓團隊相當緊張，甚至曾因風勢問題延期。她私下向霍諾德詢問安全狀況時，對方表示風並非最大考量，反而是建築物表面若因潮濕影響止滑粉效果，才是攀登時最危險的因素。最終在各項條件評估後順利完成挑戰，也讓台北101再次躍上國際舞台。

