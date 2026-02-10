喜迎女兒報到！楊昇達甜喊「可以叫我楊爸爸了」 感性告白老婆

楊昇達曬出與女兒合照，幸福洋溢。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人楊昇達與交往12年的妻子若綺於2021年登記結婚，婚後一路努力備孕，歷經多年等待，終於迎來人生重要時刻。繼去年父親節公開妻子懷孕喜訊後，楊昇達昨（9）日再度透過社群平台報喜，宣布若綺已順利產下女兒「小雪寶」，夫妻倆正式升格為新手爸媽。

楊昇達在貼文中分享抱著女兒的溫馨畫面，難掩初為人父的喜悅，幽默表示「可以叫我楊爸爸了」，並在文末向妻子深情告白，感謝對方一路以來的付出與堅持，字句間滿是幸福與感動，也吸引大批粉絲與好友湧入留言祝福。

現年40歲的若綺過去曾透露，因被醫師告知卵巢功能提早老化，生育時間相對有限，讓夫妻倆一度承受不小壓力。婚後兩人積極投入備孕過程，她也曾在社群上分享求子心路歷程，坦言從35歲開始嘗試，期間歷經多次取卵與療程，反覆打針、抽血與檢測，過程身心俱疲，但始終沒有放棄成為母親的願望。

直到去年成功懷孕，若綺曾回憶驗孕當下的心情，原本以為結果不如預期，沒想到第二條線逐漸浮現，讓她當場激動落淚。如今順利迎來新生命，也為夫妻倆多年努力畫下溫暖句點。

