自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

《大嘻哈》男星血淚控訴被外遇戴綠帽 老婆被起底是表特板「波神DJ」

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘻哈歌手韓森去年推出首張專輯，記錄與妻子陳思安從交往到婚後的真實心境。沒想到韓森昨晚在社群平台PO出影片，血淚控訴妻子外遇，並鄭重聲明自己從未有家暴行為，引起粉絲譁然。

韓森當年參加《大嘻哈時代》打開知名度，被樂迷稱為「韓老師」，他曾是鴻海工程師，近年轉為全職音樂人，饒舌以「一聽就懂」為特色，簡單粗暴卻耐人尋味。

嘻哈歌手韓森。（韓森 Professor H提供）嘻哈歌手韓森。（韓森 Professor H提供）

韓森的妻子陳思安也是圈內人，她是正聲廣播電台DJ「三三」，曾拿下廣播金鐘獎，也因外型亮眼登上PTT表特板，被網友封為「波神DJ」。

正聲廣播電台DJ「三三」陳思安。（翻攝自IG）正聲廣播電台DJ「三三」陳思安。（翻攝自IG）

韓森與陳思安於2021年結婚，昨天他拍片控訴：「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑、攻擊我。去年8月17日，我與我太太正式攤牌。」提到老婆起初並不知道他握有外遇證據，第一時間全盤否認，被揭穿後才認錯道歉。未料一個月後，與律師討論後又改口否認，讓他難以置信。

正聲廣播電台DJ「三三」陳思安。（翻攝自IG）正聲廣播電台DJ「三三」陳思安。（翻攝自IG）

雙方歷經4個多月的訴訟與調解，韓森強調自己沒有任何金錢要求，「我只想好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。」他表示原本希望私下協調，卻反遭指控家暴，對此嚴正澄清：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。」

韓森表示，不會公開任何細節，也不會在網路上與對方互相指控，「我今天出來，並非為了公開任何內容，而是為了釐清必要的事實界線。謝謝各界的理解與關心，接下來一切交由司法程序處理。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中