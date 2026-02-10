《大嘻哈》男星血淚控訴被外遇戴綠帽 老婆被起底是表特板「波神DJ」

〔娛樂頻道／綜合報導〕嘻哈歌手韓森去年推出首張專輯，記錄與妻子陳思安從交往到婚後的真實心境。沒想到韓森昨晚在社群平台PO出影片，血淚控訴妻子外遇，並鄭重聲明自己從未有家暴行為，引起粉絲譁然。

韓森當年參加《大嘻哈時代》打開知名度，被樂迷稱為「韓老師」，他曾是鴻海工程師，近年轉為全職音樂人，饒舌以「一聽就懂」為特色，簡單粗暴卻耐人尋味。

韓森的妻子陳思安也是圈內人，她是正聲廣播電台DJ「三三」，曾拿下廣播金鐘獎，也因外型亮眼登上PTT表特板，被網友封為「波神DJ」。

韓森與陳思安於2021年結婚，昨天他拍片控訴：「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑、攻擊我。去年8月17日，我與我太太正式攤牌。」提到老婆起初並不知道他握有外遇證據，第一時間全盤否認，被揭穿後才認錯道歉。未料一個月後，與律師討論後又改口否認，讓他難以置信。

雙方歷經4個多月的訴訟與調解，韓森強調自己沒有任何金錢要求，「我只想好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。」他表示原本希望私下協調，卻反遭指控家暴，對此嚴正澄清：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。」

韓森表示，不會公開任何細節，也不會在網路上與對方互相指控，「我今天出來，並非為了公開任何內容，而是為了釐清必要的事實界線。謝謝各界的理解與關心，接下來一切交由司法程序處理。」

