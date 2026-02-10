車銀優、金宣虎逃稅風波未停 Fantagio10年老將選擇續約

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國經紀公司Fantagio近日因車銀優、金宣虎接連捲入逃稅疑雲，被外界唱衰到「下市危機」四字都搬上檯面；不料有「韓版林柏宏」封號的邕聖祐，卻選擇留下來，繼續和Fantagio攜手前進，引發韓國網友熱議。

邕聖祐選擇和Fantagio續約，不受同門演員逃稅風波影響。（翻攝自Naver）

這份續約不只是形式上簽名，而是一段橫跨10年的合作關係。邕聖祐繼2017年出道一路走到現在，在公司動盪時刻選擇留下，立場十分鮮明。

邕聖祐近日發文親自說明心境，坦言該決定並非一時衝動，而是「經過長時間思考與多次溝通」後的選擇。他用「家人」形容合作多年的團隊，更直白表示「想在熟悉的環境裡，一起走到能真正展翅高飛的那一天。」

邕聖祐2017年透過選秀節目《PRODUCE 101》第二季，以限定男團Wanna One成員身分出道，團體活動結束後，順利轉型演員。

近年代表作包括《18歲的瞬間》、《境遇之數》、《大力女子姜南順》等，戲路橫跨校園、動作到家庭題材。去年他還登上舞台劇《莎翁情史》，一步步擴展表演版圖。

