自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

王室醜聞再升級 安德魯「5分鐘轉寄機密信」全網看傻

英國國王查爾斯三世（右）與「前」王子安德魯。（法新社）英國國王查爾斯三世（右）與「前」王子安德魯。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國王室的八點檔又開播了，而且這次劇情直接升級成「醜聞＋機密＋淫魔富豪」超狂組合！主角不是別人，正是早已被打入冷宮的「前」安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor ）。最新曝光的艾普斯坦（Jeffrey Epstein ）解密檔案再度狠狠補刀，讓安德魯的名字又一次登上全球八卦頭條——而且看起來麻煩真的大到不行。

根據美國司法部公布的電子郵件，安德魯在擔任英國貿易特使期間，竟疑似把官方出訪報告當「聊天素材」，轉手就分享給性犯罪富豪艾普斯坦。最誇張的是，其中一封2010年11月的信件，顧問才剛寄出，安德魯居然五分鐘內就立刻轉寄給艾普斯坦，速度快到像在等著「老友」回覆一樣，讓網友忍不住吐槽：「王子是公務員還是艾普斯坦的小弟？」

已故淫魔富豪艾普斯坦。（路透）已故淫魔富豪艾普斯坦。（路透）

更狗血的是，平安夜本該是溫馨團圓的日子，安德魯卻被爆出抄送了一份涉及阿富汗重建投資機會的機密簡報給艾普斯坦。王室保密義務？官方機密法？在這位王子面前彷彿只是裝飾品。

反君主制團體「共和國」（Republic）當然不會放過這個大好機會，執行長史密斯火速報警，直接指控安德魯涉嫌公職不當行為與違反官方機密法。警方也證實收到通報，正在評估。網友則看熱鬧不嫌事大：「這下真的要進警局拍新照片了嗎？」

英國「前」王子安德魯被爆出抄送了一份涉及阿富汗重建投資機會的機密簡報給艾普斯坦。（美聯社）英國「前」王子安德魯被爆出抄送了一份涉及阿富汗重建投資機會的機密簡報給艾普斯坦。（美聯社）

但最慘的是，這把火還燒到查爾斯國王身上。查爾斯近日外訪時，竟被民眾當場開嗆：「你多久以前就知道安德魯的事？」現場噓聲四起，場面尷尬到爆，王室公關恐怕已經集體崩潰。

而文件裡甚至還出現疑似安德魯在艾普斯坦豪宅內的照片，再加上他曾砸下數百萬英鎊（約新台幣1～4億元）與指控者和解，雖然他強烈否認一切，但外界顯然已經不買單。

只能說，英國王室這齣「艾普斯坦陰影」大戲，才剛進入最高潮，後續恐怕還會更精彩。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中