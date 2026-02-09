紅包「轉手包給別人」違法嗎？陳雅琳、方念華主播群戰翻了

哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）主播王軍凱、王淑麗、黃明明，與（右起3、2、1）方念華、陳雅琳、錢定遠同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕過年發紅包、收紅包是習俗，但你知道爸媽拿走小孩的壓歲錢其實可能觸法嗎？由「哈林」庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》，今年特別邀請方念華、陳雅琳、錢定遠、王淑麗等重量級主播合體搶紅包，沒想到一題「爸媽拿走小孩壓歲錢是否違法?」竟讓現場主播們集體崩潰，大喊：「原來我爸媽都違法了！」

節目中討論到「爸媽擅自轉包小孩紅包」的法律問題，主播們瞬間分成兩派。氣象主播王淑麗笑稱只要小孩沒哭就沒事，哈林更神補刀說：「小孩不但不哭，他還根本不知道，嘿嘿。」體育主播錢定遠則搞笑裝哭，直呼自己從小到大紅包都被沒收，「我覺得我爸媽違法，這筆帳今天一定要算！」

對此，節目律師專家陳又新當場給出震撼解答：答案竟然是「○（違法）」。律師解釋，紅包的所有權屬於小孩，父母雖有管理權，但必須「為了小孩利益」處分，如果拿去轉包給別人導致金額變少，成年後的小孩其實可以依法追索，只是追訴期僅有兩年。這番話讓陳雅琳聽得超認真，錢定遠則大方兩手一攤，笑說乾脆當作孝親費。

這場難得一見的主播益智大戰，讓這群平時冷靜專業的播報員壓力爆表，方念華自爆賽前瘋狂做功課卻「每一題都答錯」，錢定遠甚至焦慮直言：「比播職棒季後賽18局還緊張！」

