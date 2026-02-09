自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

紅包「轉手包給別人」違法嗎？陳雅琳、方念華主播群戰翻了

哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）主播王軍凱、王淑麗、黃明明，與（右起3、2、1）方念華、陳雅琳、錢定遠同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左4）主持《哈！真相大白了》邀（左起1、2、3）主播王軍凱、王淑麗、黃明明，與（右起3、2、1）方念華、陳雅琳、錢定遠同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕過年發紅包、收紅包是習俗，但你知道爸媽拿走小孩的壓歲錢其實可能觸法嗎？由「哈林」庾澄慶主持的益智節目《哈！真相大白了》，今年特別邀請方念華、陳雅琳、錢定遠、王淑麗等重量級主播合體搶紅包，沒想到一題「爸媽拿走小孩壓歲錢是否違法?」竟讓現場主播們集體崩潰，大喊：「原來我爸媽都違法了！」

《哈！真相大白了》新年特別節目知名主播王淑麗、方念華、陳雅琳同上節目，方念華頻頻答對露出開心表情。（公視提供）《哈！真相大白了》新年特別節目知名主播王淑麗、方念華、陳雅琳同上節目，方念華頻頻答對露出開心表情。（公視提供）

節目中討論到「爸媽擅自轉包小孩紅包」的法律問題，主播們瞬間分成兩派。氣象主播王淑麗笑稱只要小孩沒哭就沒事，哈林更神補刀說：「小孩不但不哭，他還根本不知道，嘿嘿。」體育主播錢定遠則搞笑裝哭，直呼自己從小到大紅包都被沒收，「我覺得我爸媽違法，這筆帳今天一定要算！」

《哈！真相大白了》新年特別節目（左起）知名主播陳雅琳、黃明明、錢定遠同上節目，錢定遠說比自己播報18局比賽還焦慮。（公視提供）《哈！真相大白了》新年特別節目（左起）知名主播陳雅琳、黃明明、錢定遠同上節目，錢定遠說比自己播報18局比賽還焦慮。（公視提供）

對此，節目律師專家陳又新當場給出震撼解答：答案竟然是「○（違法）」。律師解釋，紅包的所有權屬於小孩，父母雖有管理權，但必須「為了小孩利益」處分，如果拿去轉包給別人導致金額變少，成年後的小孩其實可以依法追索，只是追訴期僅有兩年。這番話讓陳雅琳聽得超認真，錢定遠則大方兩手一攤，笑說乾脆當作孝親費。

《哈！真相大白了》新年特別節目邀（左起）知名主播王淑麗、方念華、陳雅琳、黃明明同上節目。（公視提供）《哈！真相大白了》新年特別節目邀（左起）知名主播王淑麗、方念華、陳雅琳、黃明明同上節目。（公視提供）

這場難得一見的主播益智大戰，讓這群平時冷靜專業的播報員壓力爆表，方念華自爆賽前瘋狂做功課卻「每一題都答錯」，錢定遠甚至焦慮直言：「比播職棒季後賽18局還緊張！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中