奧運現場突想到作業沒交 花滑選手緊急寫信求饒…網笑瘋

〔娛樂頻道／綜合報導〕米蘭冬奧2月6日開幕，來自世界各國的運動好手將齊聚一堂，爭奪體壇最高榮耀，冬奧閉幕日期為2月22日。近日加拿大花式滑冰女將史基扎絲（Madeline Schizas）在網路上迅速爆紅，原因不是她的滑冰成績，而是她特別寫了一封信給教授，表示因為自己參加奧運，所以遲交作業，被封為「史上最狂遲交作業理由」。

22歲的史基扎絲曾參加2022年的北京東奧，並在女子單人花式滑冰項目拿到第18名，目前就讀於加拿大漢米爾頓麥克馬斯特大學。今年她再戰奧運，成績大幅進步，雖未奪牌，總成績排名第5也非常亮眼。

史基扎絲寫給教授的信，被網友封為「史上最狂遲交作業理由」。（美聯社）

史基扎絲在米蘭冬奧花式滑冰團體賽女子短曲初賽後，突然發現自己社會學報告還沒交，只能硬著頭皮寫信給教授解釋。她在信中提到自己參加了奧運，誤以為作業週日截止，沒想到正確的截止時間是週五。

為了證明自己沒有說謊，史基扎絲還附上加拿大奧委會的參賽名單連結替自己作證。她也把這段尷尬的經歷貼在個人社群，沒想到引起廣泛討論，至於教授怎麼處置她的社會學作業？史基扎絲很無奈的說：我還沒收到回信。

