娛樂 最新消息

韓國名導鄭鎮宇病逝享壽88歲！曾創最年輕導演紀錄

韓國名導鄭鎮宇今日傳出已在昨（8）日離世的噩耗，享壽88歲。（擷取自X@koreatimescokr）韓國名導鄭鎮宇今日傳出已在昨（8）日離世的噩耗，享壽88歲。（擷取自X@koreatimescokr）

〔即時新聞／綜合報導〕韓國影壇痛失巨擘！韓國資深名導鄭鎮宇今（9）日傳出已於昨（8）日在首爾江南區的一間療養醫院去世，享壽88歲，噩耗傳出後令大眾深感惋惜。

綜合韓媒報導，據電影界人士和其家屬透露，鄭鎮宇導演於2個多月前帶著愛犬外出散步時，不慎摔倒，在送醫治療後，卻又於住院期間感染新冠肺炎，在此之後一直未能痊癒。沒想到今（9）日韓國電影導演協會便證實了鄭導演已於昨（8）日晚間8點逝世，享壽88歲，消息一出，使大眾感到悲痛萬分。

鄭鎮宇導演1938年出生於韓國京畿道金浦市，雖出身農校，卻在偶然接觸戲劇後改變人生軌跡，他在就讀大學期間進入影壇，師從動作片大師鄭昌和。1962年，年僅24歲的鄭鎮宇憑藉處女作《獨子》正式出道，打破當時韓國影壇「最年輕導演」的紀錄。

1970年，其作品《石花村》與《島蛙萬歲》又相繼受邀參加柏林國際影展（Berlinale），讓韓國電影正式走進國際視野，並於1978年間積極推廣同步收音（Direct Sound）技術，因此改寫了韓國電影的製作標準，推動產業邁向現代化。

接著，他也於1969年創立「宇進電影公司」，職業生涯中執導或製作了近百部作品，並於1985年在江南區新沙洞開設「Cinehouse影院」，成功將當時集中在江北的影院文化擴展至江南，被視為現今綜合型多廳影院的雛形。

鄭鎮宇在電影界的領導地位也相當不凡，曾任韓國電影振興委員會主席，並創立韓國電影導演協會。1993年，他在坎城影展上榮獲法國政府頒發的「藝術與文學勳章」，表彰其在國際文化交流上的貢獻。儘管晚年因1994年作品《沙崙的玫瑰》票房失利導致公司倒閉，但他對影壇的影響力早已深植於韓國電影基因中。

鄭鎮宇導演身後留有妻子、一子及兩女。其葬禮將由韓國電影藝術家協會等多個電影團體共同舉辦，守靈儀式設於三星首爾醫院殯儀館。這位走過韓國電影黃金時代的大師，將在電影界後輩、影迷與家屬的懷念中走完人生最後一程。

