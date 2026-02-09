自由電子報
娛樂 歐美

未點名安德魯卻引熱議 威廉、凱特罕見回應艾普斯坦案

威廉王儲（右）和凱特王儲妃首次針對艾普斯坦議題對外發表公開聲明。（法新社）威廉王儲（右）和凱特王儲妃首次針對艾普斯坦議題對外發表公開聲明。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪行為，不但震撼上流社會，也替歐洲多個王室帶來煩惱。英國肯辛頓宮發言人表示，威廉王儲和凱特王儲妃對新一波揭露的內容表示憂心，這也是威廉夫婦首次針對此議題對外發表公開聲明。

英國肯辛頓宮發言人指出，鑒於美國近日公布相關於艾普斯坦的相關資料愈來愈多，威廉王子與凱特王儲妃關注的焦點始終放在受害者身上。發言人強調：「我能確認，王儲與王儲妃對這些持續出現的揭露內容深感憂心」。

威廉王子正準備展開對沙烏地阿拉伯的正式訪問。（法新社）威廉王子正準備展開對沙烏地阿拉伯的正式訪問。（法新社）

雖然沒有點名前王子安德魯，不過夫妻倆發布時機令人玩味，尤其威廉王儲正準備展開對沙烏地阿拉伯的正式訪問，這項行程也被外界看重，認為象徵威廉王儲成為英國外交軟實力。

雖然英國媒體報導，威廉王儲似乎傾向進一步與聲名狼藉的叔父（前王子安德魯）切割關係，不過他從醜聞爆發以來，仍對相關指控保持沉默。

安德魯（圖）雖然曾經為自己和艾普斯坦交往道歉，但始終強調自己未參與任何不法行為。（美聯社）安德魯（圖）雖然曾經為自己和艾普斯坦交往道歉，但始終強調自己未參與任何不法行為。（美聯社）

安德魯與艾普斯坦私交甚篤，艾普斯坦在2008年因性侵未成年少女定罪後，兩人仍保持聯繫。安德魯雖然曾經為自己和艾普斯坦交往道歉，但始終強調自己未參與任何不法行為。

新一波艾普斯坦消息曝光後，安德魯提前搬離位於溫莎的住所。原本安德魯計畫2026年初離開皇家小屋，目前他已入住查爾斯國王私人擁有的桑德林罕莊園。雖然搬家了，安德魯的壓力依舊極大，因為美國調查單位還有文件陸續公布中。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

