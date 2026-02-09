自由電子報
娛樂 最新消息

《世紀血案》爭議連環爆！王婉諭痛憶失去小燈泡「這句話最傷人」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小燈泡」母親、時代力量黨主席王婉諭今（9日）針對電影《世紀血案》發聲，該片以至今仍是懸案的「林宅血案」為背景，卻在未取得真實案件當事人林義雄及其家屬同意下完成拍攝，加上主演之一的李千娜在記者會上面露笑容，更提到「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖！」爭議連環爆掀起社會強烈反彈與抵制聲浪，即使部分演員相繼致歉，依舊難以平息外界怒火。

針對《世紀血案》失言等爭議，王婉諭以過來人身分重話回應。（本報資料照）針對《世紀血案》失言等爭議，王婉諭以過來人身分重話回應。（本報資料照）

「小燈泡」母親、時代力量黨主席王婉諭今（9日）凌晨以親身失去孩子的「過來人」角度，直指該句「沒那麼恐怖」始終在腦海揮之不去，回憶只是走在大街上就失去女兒，至今仍難以承受那份恐懼與窒息，更遑論林義雄是在被視為最安全的「家」中，在國家暴力監控下痛失母親與一對年幼雙胞胎女兒。

王婉諭直言，這樣的慘痛並非「不恐怖」，而是任何時代都令人顫慄，她坦言難以理解，「到底是什麼樣的出發點，又或是處在多麼抽離的狀態，才會缺乏同理心到這種程度，輕易說出這樣傷人的話？」她進一步分享自己所理解的林義雄，在面對家破人亡後，選擇不以仇恨回應，而是投身教育、非暴力行動與民主實踐，將個人悲劇化為對台灣社會的長遠付出。

在失去女兒後，王婉諭透露自己投入公共事務，正是療癒創傷的一種方式，而所受到的許多前輩引領，其精神源頭皆可追溯至林義雄長年耕耘的慈林體系，這份溫柔而堅定的力量，讓她真正理解何謂承受苦難後仍選擇守護他人。談及228將至，王婉諭回顧自己過去提及歷史時，曾遭大量留言攻擊，質疑「消費傷痛」，她直言這些聲音反映的不是正義，而是對歷史與創傷的冷漠；

同時，王婉諭也強調轉型正義並非翻舊帳，而是透過不斷發聲與反省，讓悲劇不再重演。對於《世紀血案》引發的爭議，她表示雖令人遺憾，但唯有持續講述歷史、讓社會重新感受威權體制下的壓迫與血淚，才可能將傷害轉化為推動台灣繼續前行的力量。

