台中也有韓星！浮現祭擴大規模 傳奇樂團期待來台

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中台灣最代表性的冒險音樂祭「浮現祭」即將於2月28日至3月1日在台中清水開唱，浮現祭在今年正式擴大規模，近來公布了所有演出名單以及兩日演出時間表，今年的演出陣容已超過百組海內外音樂人及樂團，刷新去年紀錄。

浮現祭創辦人老諾在清水成長，近年積極向外與富士搖滾、釜山音樂節、大山音樂節等各地音樂節串聯，也持續深耕自己的故鄉，老諾表示：「本次演出陣容與往年相比，海外音樂人比例首度突破四成，涵蓋日本、韓國、泰國、澳洲等地，而台灣也有超過50組音樂人／樂團演出，更期待海外音樂人可以和台灣的樂團和創作者有更多交流機會。」

請繼續往下閱讀...

「JAURIM」紫雨林將現身台中浮現祭演出。（浮現音樂提供）

浮現祭以往曾邀請日本搖滾巨星SUGIZO、覆面系主唱ACA ね神秘企劃ZUTOMAYO「永遠是深夜有多好。」等熱門卡司來台造成轟動，持續發揮「冒險音樂祭」的主題，此次浮現祭大膽邀請韓國樂團新秀CAN’T BE BLUE及演唱《二十五、二十一》的韓國九零年代傳奇樂團「JAURIM」紫雨林等堅強陣容。

「JAURIM」紫雨林在23年前曾受邀來台參加海洋音樂祭，暌違許久再次來台演出，成員們也表示：「很期待這次久違的舞台、很高興能再次見到台灣溫暖又充滿熱情的粉絲們，在台灣遇見了許多親切又美好的人，能再次和大家一起相聚，真的感到非常開心！」

deca joins參戰台中浮現祭。（浮現音樂提供）

此外，演出陣容還包括被日本潮團Nulbarich主唱JQ發掘的北海道的音樂人REJAY、近期泰國竄紅的可愛新生代歌手pami等，展現著多元的創作能量。台灣本土代表也有美秀集團、deca joins、「MIXER」麋先生、「PAPUN BAND」怕胖團、「MangoJump」芒果醬等多組樂團參與，讓二月的台中清水成為冒險精神的重要文化座標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法