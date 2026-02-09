陳昇個展開展前急轉彎 南美館二度發聲宣布「正式取消」

陳昇原本也計畫跨足藝術展覽，現南美館的展覽確定取消。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳昇於6日數位上架全新專輯《我不是搖滾歌手》，原定同步推出的實體專輯則宣布延期，預計將於3月才正式發行。

除了音樂作品外，陳昇原本也計畫跨足藝術展覽，原定7日在台南市美術館（以下簡稱南美館）舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，卻在開展前夕出現變數。南美館日前突發聲明宣布展覽延期，今（9）日再度發布公告，證實展覽已「正式取消」，相關活動資訊與貼文也全數下架，引發外界關注。

南美館今日二度發出公告。（翻攝自南美館）

南美館表示，關於陳昇個展及相關活動安排，「鑒於陳昇團隊提出取消合作之意向，本館尊重創作團隊整體考量，並依展覽審議及檔期管理程序，取消本次展覽與相關活動規劃」，並強調相關決定皆已依內部程序完成。

原定7日在台南市美術館（以下簡稱南美館）舉辦「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，確定取消。（翻攝自南美館）

此次個展消息曝光後，外界也出現不少揣測聲浪，有人質疑是否與陳昇3年前曾捲入MeToo相關風波有所關聯，並對其參展資格提出討論。

事實上，在展覽原定開展前2天，南美館曾發布一份引發討論的聲明，內容提及場館定位與展覽審查程序，並在倒數第二段指出「館內展覽審查程序在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理」，當時便被部分網友解讀為臨時踩煞車。

對此，陳昇方面僅透過工作人員低調回應，表示一切以南美館公告為主，並未多作說明。

先前南美館發出的公告就透露蹊蹺。（翻攝自南美館）

