娛樂 電視

那個男人回來了！劉寶傑3月重掌主持棒 新節目曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕那個男人回來了！主持長壽政論節目長達18年的劉寶傑，在去年初無預警請辭、消失螢光幕整整一年後，終於正式證實將重返老東家東森財經台，並帶領全新節目《寶傑點兵》強勢回歸。

休養一年強勢回歸，劉寶傑洞悉政經變局推全新節目《寶傑點兵》。（東森財經提供）休養一年強勢回歸，劉寶傑洞悉政經變局推全新節目《寶傑點兵》。（東森財經提供）

過去一年，劉寶傑徹底卸下名嘴光環，笑稱自己過得極其簡單，退伍後從未中斷工作的他，因長期疲勞與瓶頸決定給自己放個長假，這段日子裡他「只運動、走路、健身」，連旅行都很少去，將身心狀態重新開機。

面對外界質疑復出是為選舉布局，劉寶傑上月就直言既然選在財經台開新節目，就絕對不是為了政治鋪路。他透露，這段沉潛期讓他有機會以旁觀者視角重新審視全球變局，從美中對抗、川普效應到近期AI浪潮引發的產業結構翻轉，他深刻感受到台灣在西太平洋第一島鏈的重要性正劇烈變動，這股想為觀眾釐清真相的衝動，成了他決定重返第一線的關鍵動機。

劉寶傑強勢回歸，3月2日《寶傑點兵》重磅登場。（東森財經提供）劉寶傑強勢回歸，3月2日《寶傑點兵》重磅登場。（東森財經提供）

特別的是，這次劉寶傑同步推出YouTube獨家節目《寶傑怎麼說》，以更鮮明的立場與觀點扮演「尋路人」與「獵人」的角色。睽違一年的復出將於3月2日正式播出，劉寶傑將於每週一至週五晚間九點，在東森財經57台帶領觀眾精準出擊、點兵點將、看透真相。

