《咖啡男友2》廣也到處撞臉！親口認了：我有點像孫安佐

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男男戀綜《我的咖啡男友》第二季上週剛播畢，討論熱度沒有降溫；除了感情線，另一個意外被網友玩到停不下來的話題，竟是「廣也到底像誰？」

廣也親自發文，點出撞臉人士。（翻攝自X）

隨著節目人氣飆升，廣也最近也被大量網友點名「長得很像某某某」，對此他今天（9日）乾脆在X親自發文認證，語氣超級客氣，甚至有點不好意思，直接列出「連他自己都能理解一點點」的撞臉清單，包括Suchmos主唱YONCE、日本男籃國手富樫勇樹、CHEMISTRY成員堂珍嘉邦，以及台灣的孫安佐。

《我的咖啡男友2》廣也（左）被說撞臉孫安佐。（翻攝自X、IG）

最後他補一句：「這樣說實在太抬舉我了，如果造成任何困擾真的非常抱歉。」不料台灣網友全歪樓，直說孫安佐那條真的忍不住。

社群瞬間湧現留言，「前面都還好，看到孫安佐直接笑出來」、「本來在帥哥濾鏡裡，突然被拉回現實」，「怎麼會自己補這一槍啦」，甚至有人截圖瘋傳表示：「原來是官方認證撞臉。」

《我的咖啡男友2》廣也（左）和孫安佐有90%像。（翻攝自X、IG）

不少人也笑說，廣也根本是「日系清爽版孫安佐」、「如果孫安佐走咖啡廳路線會長這樣」，簡直歪出新宇宙。

