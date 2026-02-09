自由電子報
娛樂 日韓

心臟暴擊 BTS「V」直接把ARMY寵上天：果然沒喜歡錯人

V近期在葡萄牙與粉絲上演一段超暖互動。（翻攝自IG）V近期在葡萄牙與粉絲上演一段超暖互動。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國國際天團「BTS」防彈少年團近期海外行程滿檔，只要成員現身機場，立刻引來大批ARMY（粉絲名）搶拍，在海外同樣吸引無數粉絲期待巧遇。

近日，成員「V」金泰亨近期在葡萄牙，竟與粉絲上演一段超暖互動，讓不少ARMY直呼「比中彩券還幸運」，相關經歷曝光後，也在飯圈掀起熱烈討論。

V到蛋塔店，意外遇見喜歡BTS 9年的粉絲。（翻攝自IG）V到蛋塔店，意外遇見喜歡BTS 9年的粉絲。（翻攝自IG）

蛋塔店巧遇本命

這名幸運粉絲事後在社群平台分享與V的自拍照，透露當時V與經紀人只是為了購買蛋塔，走進她工作的店裡。她一眼就認出眼前的客人正是V，但因為太害羞，也擔心打擾對方行程，只敢站在一旁默默關注，不敢主動上前搭話。

直到V與經紀人準備離開時，她才鼓起勇氣輕聲說了一句：「掰掰，泰亨。」起初V並未聽見，在經紀人提醒後，他立刻露出溫暖笑容，回頭向她說：「掰掰，謝謝妳。」

BTS成員「V」（左）在葡萄牙遇見粉絲。（翻攝自X）BTS成員「V」（左）在葡萄牙遇見粉絲。（翻攝自X）

回頭拿紙巾　暖舉直接擊沉粉絲

沒想到這段緣分還沒結束。隨後V因為要拿紙巾再次回到店裡，親切地向她表示：「真的謝謝妳」，甚至還輕輕摟了一下，讓粉絲瞬間心跳加速、差點暈倒。

粉絲這才鼓起勇氣告白，表示自己已經喜歡他9年，是忠實的ARMY，甚至還計畫前往馬德里觀看BTS的演唱會。

聽到這裡，V主動詢問：「要不要一起拍個照？」兩人也留下了一張充滿笑容的合影，成為粉絲一生難忘的回憶。

V的寵粉行為讓ARMY開心歡呼：沒有喜歡錯人。（翻攝自IG）V的寵粉行為讓ARMY開心歡呼：沒有喜歡錯人。（翻攝自IG）

飯圈暴動：果然沒喜歡錯人

這段甜到不行的互動在飯圈傳開後，立刻引發熱烈討論，許多ARMY紛紛留言表示：「果然沒有喜歡錯人」、「V真的太暖了」、「這是命運級的偶遇」。

點圖放大body

